Quel siluro a salve dei paladini anti-crociere

Si resta basiti a leggere le sciocchezze che alcuni siti finanziari, non tra i più autorevoli, stanno propinando ai loro abbonati a proposito dello spot televisivo veicolato dal ministero dell’Economia sul nuovo Btp Valore. Per una volta che la comunicazione su temi finanziari invece delle solite tristi tiritere fatte di aridi numeri (non sempre comprensibili) assume un volto popolare, con messaggi diretti, accattivanti e soprattutto onesti (e i risultati si vedono), ecco che un plotoncino di bacchettoni tartufeschi grida allo scandalo perché «quella pubblicità mina i cardini dell’educazione finanziaria, vanificando anni di campagne volte a insegnare agli italiani il valore dell’investimento».

Che dire? Un’autentica cretinata, sciorinata in pompa magna. Anzitutto si vorrebbe sapere dove quei guardiani dell’informazione dura e pura hanno visto tutte quelle campagne sull’educazione finanziaria.

Se ne sta parlando solo da qualche mese, come qualcosa che è di là da venire, tanto che si è resa necessaria una legge (il Ddl Capitali) per obbligare le scuole a occuparsene. Inoltre, che cosa c’è di così poco commendevole a incoraggiare i potenziali sottoscrittori, facendo balenare loro l’idea di una crociera come premio per aver investito i loro risparmi nel titolo con il più elevato grado di sicurezza?

Fatti quattro conti, è ciò che una coppia di pensionati si può permettere ogni anno avendo acquistato Btp Valore per 25-30mila euro l’investimento medio censito dal ministero - a un tasso del 3,77%. Che senso ha parlare di lotteria di Stato? Non è forse quello un modo intelligente (e comprensibile a tutti) per avvicinare i risparmiatori più conservativi a un investimento alternativo al conto corrente bancario?