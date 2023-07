Le solite azioni italiane continuano a performare

Non esistono più le stagioni come un tempo! Almeno questo per quanto riguarda i mercati finanziari; infatti incredibilmente Borsa italiana sta andando al rialzo! Anzi.. ci troviamo in una situazione di rottura dei massimi del periodo precedente. Quando tutti si aspettavano una recessione dura e pura i mercati disattendono questa possibilità stimando un rallentamento della crescita sì ma il trenino continuerà a correre. Il mercato sale e non possiamo rimanere indietro!

Nello scorso video / articolo avevamo consigliato l’acquisto intorno al prezzo di 30 € ed effettivamente, come potete vedere dal grafico, abbiamo avuto il cosiddetto “rimbalzone” e così, con un guadagno del 7 / 8 % dal momento dell’acquisto, ci accontentiamo e portiamo a casa il rendimento.

Possiamo osservare come le azioni di tipo bancario sono letteralmente volate al rialzo e continuano a salire in seguito al rialzo dei tassi di interesse. Nella giornata odierna abbiamo avuto il quasi break out della azioni di Banca Popolare Sondrio ed è anche

questo un titolo da prendere in considerazione perché al di sopra dell’area di 4 € potrebbe accelerare vorticosamente all’insù.

Azioni Fineco ci fa piangere di rammarico poiché abbiamo venduto sullo stop loss sui minimi del 5 % per poi volare letteralmente al rialzo con volumi strepitosi.





Infine parliamo di due azioni; una è Moncler dove si registra una doppia V rovesciata e attendiamo un rialzo o un ribasso del titolo, staremo a vedere ! L’altra invece è Zignago Vetro che pensiamo sia un papabile buy visto che si prospetta un bottom up in stile arrotondato.

Zignago Vetro: