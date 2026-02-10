Stm si allea con Amazon e scatta in Borsa (+10%)

Amazon ha iniziato il 2026 con una promessa: investire almeno 200 miliardi di dollari in intelligenza artificiale. A poco più di un mese da inizio anno, a beneficiarne è stata l'italiana Stmicroelectronics. Ieri mattina, infatti, la società statunitense ha selezionato Stm come fornitore strategico di tecnologie avanzate e prodotti a semiconduttori. Secondo l'accordo, Aws integrerà questi aspetti nella sua infrastruttura di calcolo, permettendo alla multinazionale americana di «fornire ai propri clienti nuovi esempi di calcolo ad alte prestazioni, costi operativi ridotti e la capacità di scalare carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo con maggiore efficacia», come spiega una nota del gruppo italo-francese dei semiconduttori. Il patto pluriennale è di «molti miliardi di dollari» (non sono ancora state diffuse informazioni più precise) e servirà per abilitare una nuova infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni per cloud e datacenter per l'intelligenza artificiale. All'interno dell'accordo, è anche prevista l'emissione di warrant (titoli che danno al possessore il diritto di acquistare le azioni sottostanti a prezzi e con tempi predeterminati) da parte di Stm, arricchendo così il patto commerciale con una parte più strategica e finanziaria. In pratica, la società guidata da Jean-Marc Chery (in foto), ha messo a disposizione fino a 24,8 milioni di azioni, esercitabili in un arco di sette anni a un prezzo iniziale di 28,38 dollari, con maturazione legata ai volumi di acquisto nel tempo. Se qualcosa dovesse andare storto nella parte commerciale, i warrant, per loro natura, non diverranno attivi, o lo saranno in misura parziale. In caso di totale conversione Amazon arriverebbe a detenere il 2,8% circa del capitale di Stm.

Il primo impatto di questo accordo è stato visibile, fin dal mattino, su Borsa italiana,

dove il titolo StM ha preso il volo, firmando uno dei migliori rialzi dall'inizio dell'anno. La società ha infatti chiuso la giornata con indosso la maglia rosa, crescendo del 9,8%, a 27,3 euro, il massimo da luglio 2025.