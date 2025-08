Tinexta lascia la Borsa. Opa di Advent-Nextalia

Tinexta passa sotto il controllo dei fondi Advent e Nextalia e dice addio alla Borsa. Tecno Holding, la società delle Camere di Commercio attualmente azionista al 57,3% ha venduto ai fondi il 38,7% dell'azienda di cybersecurity. Prezzo: 15 euro ad azione. Allo stesso valore Advent e Nextalia, di concerto con la stessa Tecno Holding, hanno lanciato un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul 42,6% flottante per ritirare il titolo dal listino.

Al termine dell'operazione, che valorizza il gruppo oltre 700 milioni, Tecno Holding avrà il 49% mentre i fondi deterranno la maggioranza, vale a dire il 51% del capitale. In Borsa, Tinexta si è allineata al prezzo d'Opa e ha chiuso la seduta in rialzo del 2% a quota 14,68 euro.

Fondato nel 2009 e quotato dal 2016 sul segmento Euronext Star, il gruppo è attivo nella trasformazione digitale dove opera nel digital trust (ha il 10% di un mercato che vale 2 miliardi) in 12 Paesi con oltre 3mila dipendenti e ricavi di oltre 450 milioni nel 2024. Per Francesco Canzonieri, ceo di Nextalia, «questa operazione segna un punto di svolta e offre un'opportunità rilevante per creare valore e imprimere una forte accelerazione alla crescita in settori ad elevato potenziale. L'investimento ci posiziona su un asset che ha le carte in regola per diventare un consolidatore e un attore di riferimento nel mercato del Digital transaction management». Crescita e nuove acquisizioni sono già in programma. L'unione delle forze con Nextalia e Tecno Holding ci offre un'opportunità unica per accompagnare l'azienda nella prossima fase di sviluppo, rafforzandone le capacità di innovazione, favorendone l'espansione internazionale e generando valore nel lungo periodo», spiega Francesco Casiraghi, managing director di Advent.

I due fondi «rappresentano i partner ideali per sostenere lo sviluppo di Tinexta nei prossimi anni, grazie al loro prezioso contributo in termini di competenze finanziarie e industriali», ha aggiunto Carlo Sangalli, presidente di Tecno

Holding, che riunirà il 7 agosto l'assemblea per approvare l'operazione, nella quale ha avuto Lazard come advisor finanziario. Rothschild, Mediobanca, Barclays e Banca Akros hanno invece affiancato il tandem Advent-Nextalia.