Trading Systems: decidere a priori per il tuo trading

Quando parliamo di trading systems parliamo di trading sistematico, trading quantitativo, trading automatico, trading algoritmico, ecc. Sono tutti modi per intendere che in questo tipo di trading l’essere umano decide a priori, a monte, come gestire il proprio trading.

Cosa significa?

Il trading systems non è altro che un insieme di regole operative che scritte all’interno di un codice di programmazione decidono autonomamente quando comprare e quando vendere.

I vantaggi sono tanti ma quello più evidente è che essendo l’algoritmo privo di emozioni umane è esente da tutti quei condizionamenti emotivi che un trader non sistematico (discrezionale) è chiamato ad affrontare ogni volta che fa trading (ansia, paura, ripensamenti, ecc). Il trading systems opera autonomamente al verificarsi di alcune condizioni ben precise e scritte nel codice che compone l’algoritmo.

È la liberazione di ogni trader?

In realtà toglie una bella fetta di pensieri essendo un tipo di trading “autonomo” ma è pur sempre vero che non è esente da rischi.

Un sistema di trading deve essere comunque “attenzionato” dall’essere umano e in base alle sue performance, deve essere implementato, corretto e migliorato!

