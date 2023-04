Tre azioni esplosive in uno scenario di incertezza generale

Le vacanze di Pasqua sono passate e dopo aver digerito l’agnello pasquale le Borse sono tornate a registrare segnali di incertezza; le principali piazze europee hanno mostrato guadagni. La faccia del mercato italiano ha la cera del doppio massimo e quindi questo ci fa ben attendere la relativa rottura dei massimi relativi precedenti prima di poter suonare nuovamente le trombe a festa del rialzo. Le Borse americane hanno atteso i dati dell’inflazione ieri e oggi e domani faranno i conti con quelli delle vendite che però con

tutta probabilità non condizioneranno più di tanto l’andamento delle piazze finanziarie.

Nel video di oggi vedremo 3 azioni che nonostante le incertezze delle Borse potrebbero dare più di una soddisfazione!

Partiamo subito con l’azione Salcef Group:

Come potete vedere dal grafico, nella giornata odierna l'azione ha segnato una fase rialzista per poi disegnare un uncino e si sta piano piano avvicinando verso i massimi con un notevole incremento di volumi. E' sicuramente una azione da attenzionare e da comprare alla rottura dei massimi oppure anche adesso, ricordandosi però di piazzare uno stop loss al di sotto del minimo relativo.

Proseguiamo con l’azione con l’azione Leonardo:

Possiamo notare come il titolo abbia segnato un break out del massimo relativo precedente con un notevole incremento dei volumi e se dovesse tornare in fase di ritracciamento a cavallo degli 11.50 €, da

cui è partito, costituisce sicuramente una buonissima opportunità di acquisto.

In fine segnaliamo azioni Brembo:

Come vedete l'azione ha fatto una sorta di "sgambettamento" al di fuori del doppio minimo per poi ritornare sulla resistenza diventata supporto e qualora dovesse raggiungere il prezzo di 14 € noi saremo pronti ad acquistare l'azione.