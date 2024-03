Tre consigli per puntare sul mercato obbligazionario

Quando si parla di obbligazioni societarie – titoli di debito emessi dalle aziende per finanziarsi sui mercati – o governative si usano due categorie: "high yield" e "investment grade". Si tratta di una classificazione che ha a che fare con il rischio insito in queste emissioni e, di conseguenza, con il loro rendimento. E a decidere quanto un'emissione sia rischiosa – che poi significa stabilire quanto l’azienda o lo Stato emittente sia ritenuto in grado di ripagare i propri debiti – sono le agenzie di rating: S&P Global Ratings, Moody's e Fitch.

Lo scorso anno il mercato globale del credito investment grade ha prodotto un rendimento totale del 9,1% (con copertura in dollari) e del 6,5% (con copertura in euro) e il mercato globale high yield ha realizzato un rendimento totale del 13,8% (con copertura in dollari) e dell’11,2% (con copertura in euro).

Le obbligazioni investment grade sono adatte agli investitori che cercano stabilità e sicurezza nel reddito e che preferiscono sacrificare un rendimento più elevato per una maggiore tranquillità, mentre le obbligazioni high yield sono adatte agli investitori che cercano rendimenti più elevati e sono disposti a sopportare un maggiore livello di rischio per ottenerli.

Tre fattori da considerare

Entrambe le categorie di titoli possono essere utilizzate per diversificare il rischio e le fonti di rendimento all’interno dei portafogli di investimento, incrementare il reddito corrente, generare plusvalenze. Il tutto, sempre facendo grande attenzione ad alcuni fattori fondamentali:

l’emittente, che può essere pubblico (il governo centrale di uno Stato) ma anche privato, e in questo secondo caso l’azienda deve mostrare un capitale adeguato, un management di livello, una buona capacità di generare utili;

il Paese in cui opera prevalentemente la società nel caso delle obbligazioni societarie, tenuto conto del fatto che gli Stati con i migliori fondamentali economici offrono anche una maggiore sicurezza dell’investimento societario;

il grado di liquidità dello strumento, rilevante per evitare di incorrere in perdite legate alla difficoltà di smobilizzo dall’investimento.

È di questi giorni una valutazione di Robeco (un gestore patrimoniale internazionale che offre un’ampia gamma di investimenti attivi, dall’azionario all’obbligazionario) sulle opportunità offerte dal credito investment grade.

Tre motivi per investire

Ci sarebbero almeno tre motivi che possono giustificare l’opportunità dell'investimento in questa direzione (ma quando si parla di soldi e investimenti c’è sempre da essere prudenti, ovviamente, nessuno ha la sfera di cristallo):