Il valore dell'impresa

Metti un tè a casa di amici all’ultimo piano di un palazzo al centro di Cortina. Cortina è l’ombelico del Mondo, del Mondo di chi ama lo struscio lungo Corso Italia. Cortina è il baricentro di chi ama fare, prima di ritrovarsi per qualche giorno a rilassarsi e poi ricominciare a correre. Così capita, che mentre gli echi dell’apertura del ristorante di Briatore interessano più i ragazzi che quelli che contano, capita che quelli che contano si ritrovino attorno a una tazza di tè, su una tavola imbandita da una padrona di casa che regala sorrisi e biscotti, che unisce e riscalda. È così che ogni nome attorno al tavolo finisce per riportarti a una parte della vita di tutti i giorni. C’è chi produce gli scarponi con cui scii, e chi formaggi di cui godi il piacere da sempre. E poi c’è chi, come Pierangelo Bressan, fa l’imprenditore ed è specializzato nei salvataggi. Qualche anno fa ha preso in mano un’azienda alla deriva, con i libri portati in tribunale, la Garmont e l’ha trasformata in una delle migliori del settore. Posti di lavoro, stipendi, famiglie, futuro di decine e decine di persone cambiate dalla sua volontà e capacità di fare impresa positivamente. Questa è la vera sostenibilità.

Ora, dopo aver rischiato tutto nell’operazione Garmont, Bressan ha deciso di ridare lustro a una parte importante e abbandonata della sua città: Treviso. «Bressan è un imprenditore illuminato oggi grazie a lui si riqualifica il territorio, ridando vita ai Mulini Mandelli si restituisce un Luogo della tradizione e della storia alla città», così il sindaco di Treviso Mario Conte, alla presentazione del progetto di riqualificazione. Al centro l’uomo, l’imprenditore, che indica che nessuna via è preclusa. A nessuno.