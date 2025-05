Warren Buffett va in pensione e attacca Trump: "Il commercio non è un'arma"

Ascolta ora 00:00 00:00

Warren Buffett va in pensione. Il più famoso investitore del mondo ha annunciato di volersi dimettere da Ceo del conglomerato Berkshire Hathaway entro la fine del 2025 e ha proposto Greg Abel come suo successore. Il 94enne, quinto uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto di 169 miliardi di dollari, ha inoltre precisato di non avere intenzione di vendere le sue azioni in Berkshire Hathaway.

“Greg (Abel, ndr) dovrebbe diventare amministratore delegato dell'azienda a fine anno e voglio convincere subito i dirigenti e ottenere questa raccomandazione” le parole di Warren Buffett al CHI Health Center di Omaha, Nebraska. Attuale vicepresidente delle attività non assicurative di Berkshire, Abel non ha rilasciato commenti sul suo futuro, né sulla proposta dell’Oracolo di Omaha.

Come riporta la Cnn, subito dopo l’annuncio le migliaia di persone presenti hanno tributato a Buffett una standing ovation. L’investitore ha rivelato che nessuno, ad eccezione dei figli, era a conoscenza delle sue intenzioni di presentare le dimissioni. Una carriera che parte da lontano, quella di Buffett: nel 1942 l’acquisto delle prime azioni – tre azioni di Cities Service, una compagnia petrolifera, ciascuna del valore di circa 38 dollari –poi nel 1965 l’inizio dell’avventura in Berkshire Hathaway, che ha contribuito a fare crescere fino a farla diventare un gigantesco conglomerato in sinergia con il socio Charlie Munger.

Nel corso del suo intervento davanti alla platea, Buffett ha colto l’occasione per attaccare le politiche economiche di Donald Trump – pur senza nominarlo – a partire dai dazi. "Non c'è dubbio che il commercio possa essere un atto di guerra" l’analisi dell’investitore, che ha tenuto a precisare che "il commercio non dovrebbe essere un'arma".

Buffett ha inoltre avvisato che può essere pericoloso per un Paese offendere il resto del mondo rivendicando la propria superiorità: "È un grosso errore, penso, quando hai sette miliardi e mezzo di persone che non ti apprezzano molto e 300 milioni che in qualche modo si vantano di quanto bene hanno fatto". Critiche legate al calo di utili operativi di Berkshire Hathaway: un ribasso del 14% a 9,64 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, con oltre 700 milioni di dollari di perdite legate ai cambi.