Da Bottega storica a internet. E i gioielli sempre in famiglia

Vedere oggi tre generazioni alternarsi nella stessa attività, più che un'avventura imprenditoriale pare un miracolo sociologico. Eppure per i gioiellieri D'Augusta è andata esattamente così: dal nonno Sebastiano al nipote Sebastiano, da Catania a Milano, dal 1966 (in un certo senso perfino da prima, dal 1939) ad oggi, da un primo negozio in piazza Gramsci nella capitale meneghina lo stesso che nel frattempo ha ricevuto la targa di Bottega Storica, all'aggiunta dell'apertura di altre tre boutique (in via Belfiore, in piazza Argentina e in via Carlo Alberto a Monza). Il primo, tenace, Sebastiano partì dalla sua passione per gli orologi e seppe coltivarla, lanciarla, declinarla. Tanto che oggi, nelle gioiellerie D'Augusta di proprietà del figlio di Sebastiano, Roberto, di sua moglie Giovanna (abilissima nel rapporto con la clientela e quindi nelle vendite) e dei suoi figli Sebastiano (trentanove anni) e Alessandra (trentaquattro) i marchi sono molteplici: da Chimento a Damiani, da Dodo a Recarlo, da Redline a Maman et Sophie, da Fabergè a Difi E naturalmente gli orologi: dai Baume & Mercie ai Locman, dai Girard Perregaux ai Frederique Constant...

I membri delle due nuove generazioni vengono tutti da percorsi diversi, eppure è qui che si sono ritrovati, in quella che è diventata un'impresa "siamo una famiglia ma ci consideriamo un'azienda, anche se piccola" spiega Roberto D'Augusta che prima di dedicarsi alle gioiellerie ha lavorato in tv e in radio "si figuri che, ironia della sorte, sono stato anche il personaggio delle promozioni della moneta Euro all'interno di Buona Domenica" racconta ancora. "In quegli anni ho affiancato il mio lavoro al nostro business. Poi ho deciso di dedicarmici appieno. Detesto i mestieri ripetitivi e questo non lo è affatto. Ogni nuova richiesta di un cliente è una sfida che ti accende, ti invita a pensare, creare, interpretare il gusto di chi hai difronte. Lo trovo molto affascinante. Ed è un entusiasmo che evidentemente, mia moglie ed io siamo riusciti a trasmettere ai nostri figli".

Spiega che oggi è diventata un'attività ancora più competitiva e complicata perché internet, e tutto quello che ci scorre dentro a livello di offerta e di ammiccamenti commerciali, ha finito con il drogare anche questo mercato. Ma loro si sono portati avanti e sono sul digitale già dal 2002 con un sito web e un negozio online che aiuta ad andare incontro a tutte le esigenze dei clienti. Gioielli, orologi, argenteria e oggettistica, ma il punto di forza sono le creazioni firmate proprio D'Augusta Gioielli: anelli, collane, bracciali. Pietre preziose e una lavorazione, da parte dei loro maestri orafi, che coniuga artigianalità e innovazione.

Si tratta, di fatto, di un servizio sartoriale nel mondo della gioielleria e dell'orologeria senza considerare l'attenzione puntuale per la clientela e la personalizzazione del servizio. Ogni pezzo racconta una storia e un po' anche la loro che parte da lontano, da tre generazioni fa: da quel Sebastiano che seppe coltivare una visione e dalla sua famiglia che oggi continua a portarla avanti.