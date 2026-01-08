Bova riparte con Don Matteo: "Io, trattato da criminale"

Una crisi drammatica, nella vita e anche per fiction. Stasera, su Raiuno, torna in video Raoul Bova nei panni di Don Massimo per la quindicesima stagione di Don Matteo. Un ritorno in pubblico dopo lo scandalo estivo innescato dal solito Fabrizio Corona che ha divulgato i messaggi audio inviati dall'attore alla modella Martina Ceretti con cui aveva avuto un flirt. Una bufera mediatica che ha portato alla rottura della relazione con Rocio Munoz Morales. Nella fiction non si parla certo del tradimento di Bova, ma, come spesso accade realtà e finzione si sovrappongono. Spiega lo stesso Bova, che ci ha messo mesi per riprendersi da questa brutta vicenda: "La vocazione di Don Massimo in questa stagione sarà messa davvero a dura prova. Ma non si può pensare di vedere compromesso tutto quel che si è costruito con passione". E aggiunge, riferendosi al personaggio ma anche a stesso: "Quando tutto il mondo ti va contro, è un po' difficile rialzarsi: bisogna avere fiducia, nonostante chi ti ha attaccato alle spalle e ti ha distrutto. Forse aiuta anche la fede, aiuta la famiglia, aiutano gli amici che restano". In più: "Al di là dell'errore che uno può fare, c'è anche il perdono... Io sono stato trattato come un criminale, il peggiore degli uomini, un assassino, ho pagato in solitudine, nonostante non sia arretrato di un millimetro e abbia denunciato il ricatto. Però mi chiedo se ci sia stata un'etica giusta nei confronti di una persona come me che non ha commesso alcun reato". Peccato che tutto ciò non serva a niente: pure la nuova fidanzata di Bova, Beatrice Arnera, è stata ricoperta di insulti via social per aver lasciato il compagno Andrea Pisani.

Comunque, restando a Don Matteo, Bova aggiunge: "C'era già chi giurava che mi avrebbero mandato via dal set ed ero pronto a dare le dimissioni, ma né la Rai né i produttori della serie l'hanno mai preso in

considerazione". Da stasera l'attore torna per dieci serate con gli amati Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali con la new entry Irene Giancontieri, nuova "marescialla". Tra le guest star Diletta Leotta e Carolina Benvenga.