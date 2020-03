Bugo chiude le porte a Morgan: "Non voglio sentir parlare di riappacificazione"

Il festival di Sanremo sembra lontanissimo a causa degli eventi che sono scoppiati nelle ultime settimane, eppure la finale della kermesse è stata appena un mese fa. Il coronavirus ha spazzato in un solo colpo il #bugogate ma Bugo ha ancora voglia di dire la sua e di raccontare chi è davvero al di là della lite con Morgan e ha scelto il settimanale Oggi per rilasciare una lunga intervista.

È stato inevitabile un passaggio sugli accadimenti di Sanremo, che involontariamente hanno scritto una pagina di storia del Festival. " Mia moglie mi ha mandato subito un messaggio: 'Sono orgogliosa di te'. Lì ho capito di aver fatto bene ad abbandonare il palco, anche se dentro ribollivo di rabbia… ", per la prima volta Cristian Bugatti racconta cosa è successo una volta uscito di scena, quando pare che la Rai gli abbia offerto un luogo tranquillo nel quale riflettere qualche minuto. L'azienda avrebbe forse voluto che Bugo tornasse sul palco ma la sua decisione è stata irrevocabile: " Per me il Festival era finito lì. Mi sono sentito anche sollevato, mi ero levato dalle scatole una situazione che mi dava tensione da giorni. Non parlo di Sanremo, ma di Morgan. Nell’andarmene, mi sono liberato. "

Da quel momento tra Bugo e Morgan non ci sono stati più contatti di nessun tipo, se non un messaggio che il cantautore milanese ha mandato al suo collega qualche settimana dopo. " Sei contento di essere alto in classifica? ", avrebbe scritto Morgan a Bugo, che non ha dato seguito alla conversazione con il collega e ormai ex amico. “Per me non esiste più. Una parte di me è arrabbiata e delusa. Ma l’ondata di affetto del pubblico è stata imprevedibile”, ha detto Bugo nell'intervista al settimanale Oggi, chiudendo tutte le porte per un'ipotetica riappacificazione con Morgan. " Fare pace con lui? Mai, mi ha mancato di rispetto profondamente. Non voglio sentir parlare di riappacificazione, né a livello artistico, né personale. S’è comportato male anche dopo il fattaccio ", ha svelato Bugo, riferendo di aver provato fastidio per alcune battute forse fuori luogo e commenti non positivi nei confronti di sua moglie.

Nonostante tutto, nonostante l'esclusione da Sanremo, e forse anche per merito di quel fatto, Bugo ha comunque raggiunto un'importante popolarità. Il brano portato al Festival è schizzato nelle classifiche ed è trasmesso con frequenza in tutte le radio. La canzone piace e ha catturato il pubblico, che ha scoperto in Bugo un cantautore di talento che potrebbe a breve stupire con altri brani della stessa caratura artistica.