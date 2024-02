C'è Fleximan a Buccinasco, già abbattuti gli autovelox

Neanche il tempo di attivarli e già distrutti. Nella battaglia incosciente contro gli autovelox il record di rapidità spetta ai teppisti che la notte di ieri hanno sradicato i quattro impianti di segnalazione installati il giorno prima a Buccinasco (nella foto). Un vandalismo quasi annunciato, visto che appena le colonnine erano apparse era partita sui social una ondata di contestazioni, che vedeva il Comune accusato di fare cassa sulla pelle degli automobilisti. E c'era anche chi accusava i nuovi autovelox di essere illegali perché non preannunciati da cartelli. Era dovuto intervenire il sindaco Rino Pruiti per spiegare che gli impianti non erano ancora in funzione proprio perché non era pronta la segnaletica. Il primo cittadino aveva aggiunto un commento invitando al buon senso: «Vi svelo un trucco sicuro per non prendere multa con autovelox! Andate a 49 km ora! Fidatevi! Funziona!».

Non è bastato a placare i furori degli irriducibili. E, seguendo l'esempio di altri vandali entrati in azione nei giorni scorsi in tutta Italia, i soliti ignoti sono andati nella notte all'attacco di tutte le colonnine arancioni. «Quanto è accaduto - commenta Pruiti - è ignobile, lo specchio di una parte di società che disprezza il bene comune e che stupidamente ritiene di poter correre per le strade aldilà di ogni regola». Gli autovelox verranno ripristinati, anzi Pruiti dice «li raddoppiamo». Ma intanto su Facebook c'è chi gongola: «Che dispiacere...».