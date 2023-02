Allegri (ma non troppo) in attesa della Fiorentina

Domenica sera alle ore 18 la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in un grande classico del calcio italiano. Viola tredicesimi a quota 24 punti, bianconeri undicesimi a quota 26 punti (41 senza la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze). Allegri sa dell'importanza di questo match e in conferenza stampa ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per come stanno gestendo una situazione inedita e delicata: "I ragazzi sono stati bravi, dopo un periodo di adattamento per la mazzata della penalizzazione hanno trovato un equilibrio. Ora dobbiamo portare avanti questo equilibrio e guardare sempre chi ci sta sopra sapendo anche che giovedì avremo la prima partita di Europa League e ad aprile la doppia semifinale di coppa Italia: la prima cosa è far bene domani contro una squadra difficile da affrontare come la Fiorentina: serviranno pazienza e ordine".

Allegri non si fida ancora di schierare il tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria, ragione per cui sarà l'argentino ad andare in panchina inizialmente, a meno di clamorose sorprese: "Possono giocare tutti e tre insieme, ma non so se questa sarà la partita giusta. Deciderò domenica mattina". La Juventus è però reduce da due vittorie consecutive tra campionato e coppa e questo è un toccasana per il morale: "Sono state due vittorie importanti. Una per la semifinale di Coppa Italia e una che ci ha permesso di ritrovare i tre punti. Domani però sarà diversa, sarà una partita complicata, in cui serviranno pazienza e ordine".

Allegri e il caso Pogba

Paul Pogba è ormai diventato un caso alla Juventus, con il tecnico bianconero che non ha usato mezzi termini sulle condizioni di salute dell'ex United: "Paul non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c'è. Questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma in questo momento è così e non so quando può tornare. Di sicuro non tra una settimana, magari tra 20 giorni. Tutti lo aspettiamo, è un giocatore importante, ma queste cose possono succedere. Il menisco esterno è noiosissimo, perché il ginocchio deve trovare un suo assestamento. Stanno lavorando e lui ci mette tutto l'impegno possibile".

La vigilia della partita

La Juventus non potrà fare affidamento su Miretti, Milik e i lungodegenti Kaio Jorge, Bonucci e Pogba. Il difensore bianconero sarà pronto per l'Europa League come detto da Allegri e ora l'obiettivo della Vecchia Signora è la continuità di rendimento e di risultati per uscire dalle zone basse della classifica. Difesa a tre tutta brasiliana davanti a Szczesny con Cuadrado e Kostic larghi, Locatelli, Rabiot e Fagioli in mezzo. Chiesa in appoggio a Vlahovic in avanti, con Di Maria e Kean inizialmente in panchina. Davvero poche le alternative per il tecnico toscano domani contro la Fiorentina. I viola, invece, sono al completo o quasi dato che manchereanno gli squalificati Igor e l'ex Madragora. Panchina per Jovic e Ikoné pronti a subentrare.

Le probabili formazioni

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All Massimiliano Allegri

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Amrabat, Duncan, Gonzalez, Bonaventura, Kouamé, Cabral. All. Vincenzo Italiano