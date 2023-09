"Gente senza cervello". Lo sfogo del dipendente Ryanair: quanto gli è costato Lukaku

Novemila euro di danni causati da un'orda di tifosi che voleva assistere all'arrivo a Fiumicino di Romelu Lukaku da un punto di vista privilegiato, fregandosene degli eventuali danni che sarebbero stati arrecati alla sfortunata postazione selezionata ad hoc per l'avvenimento: il duro sfogo su Facebook dello sventurato proprietario di una delle auto coinvolte sta facendo in queste ore il giro del web.

L'uomo, un primo ufficiale di Ryanair, ha caricato su Facebook alcuni scatti che mostrano i danni riportati dalla sua Nissan Qashqai di colore bianco, parcheggiata all'esterno dell'aeroporto di Fiumucino per necessità connesse alla sua attività lavorativa. Dalle foto è possibile rilevare che il tetto di cristallo della vettura è rotto in più punti, dato che proprio sopra di esso sono saliti alcuni supporters giallorossi, fermamente intenzionati ad assistere al momento dello sbarco nella Capitale del calciatore belga ex Inter appena acquistato dalla loro squadra del cuore. Il dipendente della compagnia aerea irlandese, peraltro, è lui stesso un tifoso della Roma.

Le immagini delle auto danneggiate quel giorno avevano creato fin da subito un grande dibattito in rete, provocando un forte sdegno in coloro che si immedesimavano nelle vittime dello sfregio. Tra queste anche una ragazza proprietaria di una Fiat Panda di colore rosso. Dopo tutto il tempo trascorso e il grande clamore suscitato dall'evento, tuttavia, nessuno è ancora intervenuto per risarcire i danni.

"Quasi 2 settimane dal giorno in cui questa gente senza cervello e rispetto per nessuno ha deciso di salire sulle auto parcheggiate all'aeroporto di Ciampino da persone, come me, che stavano lavorando" , lamenta il dipendente di Ryanair su Facebook. L'amarezza è tanta, così come sono consistenti anche i danni riportati dalla sua Nissan Qashqai di colore bianco, ancora fuori uso. "Io mi ritrovo con la macchina (con 9.000 euro di danni) ferma sotto casa perché con tutto il vetro rotto non è marciante" , precisa ancora l'uomo, "questa settimana ho dovuto noleggiare, a spese mie, una macchina per andare al lavoro".

A rendere più dura da digerire la situazione è che nessuno si sia fatto avanti per porre rimedio alla situazione. "Mentre le forze dell'ordine o la politica non fanno nulla per trovare i responsabili e farli pagare per i danni causati alla mia auto (la Nissan bianca) e a tutte le auto coinvolte" scrive ancora il primo ufficiale, il quale tagga anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.