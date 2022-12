"La Juve ha sempre vinto sul campo". Le parole di Luciano Moggi agli azionisti

Luciano Moggi all'attacco. L'ex direttore generale della Juventus, che terminò la sua esperienza nella dirigenza bianconera, dopo lo scandalo Calciopoli (che portò alla sua radiazione dal calcio italiano, per mezzo degli organi di giustizia sportiva) è intervenuto all'Assemblea degli azionisti del club bianconero e ne ha per tutti.

La Lazio e la Roma, che vinsero lo scudetto davanti alla sua Juve: la prima dopo il diluvio di Perugia, la seconda schierando il giapponese Nakata in virtù di un cambio di regolamento a stagione in corso. Senza dimenticare l'Inter e Lele Oriali, condannato per il passaporto "falso" di Alvaro Recoba. Questi i bersagli della filippica di Moggi, che scatenerà di sicuro le reazioni delle squadre coinvolte.

Cosa ha detto Moggi

Nel giorno del congedo di Andrea Agnelli, c'è un intervento a sorpresa, ma non troppo, tra un azionista e l'altro. È quello di Luciano Moggi, che sale al microfono e parte all'attacco per difendere la Juve: "Sono qui per capire, a leggere i giornali sono catastrofi e invece sento cose diverse". Accolto con un applauso, "che mi commuove" ha detto l'ex direttore generale bianconero. "Sono qui per ringraziare Andrea Agnelli, nove scudetti non si vincono facilmente ", ha sottolineato. Riannodando l'attuale vicenda dei bilanci a Calciopoli, secondo Moggi "questa società non si è mai difesa, è un giocattolo nelle mani di tanti, soprattutto dei media".

"Vince perché ruba si arriva a dire, è un assurdo, la Juventus ha sempre vinto sul campo. Forse hanno rubato qualcosa a noi, a Perugia (nel 2000 i bianconeri persero lo scudetto all'ultima giornata, ndr) e l'anno dopo con la Roma, che vinse grazie a Nakata, con un cambio delle regole in corso" relative al tesseramento dei giocatori, ha spiegato ancora Moggi. "L'Italia è questa, il team manager è quello che ha contraffatto il passaporto di Recoba" , ha proseguito, riferendosi a Lele Oriali, ai tempi del tesseramento dell'uruguaiano impiegato all'Inter.