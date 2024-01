"Accordo con il Real Madrid": l’indiscrezione su Mbappé

Nelle ultime ore la notizia ha iniziato a fare il giro del web: l'attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, avrebbe aggiunto un accordo con il Real Madrid per la prossima stagione. A lanciare la "bomba" di calciomercato è uno dei più apprezzati esperti francesi del settore, Santi Aouna, che sul proprio account social X ha dato per certo il passaggio con la maglia dei Blancos.

Cosa accadrà a giugno

" Kylian Mbappé passerà al Real Madrid la prossima stagione, Nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo con l'attaccante francese", twitta l'esperto pubblicando una foto modificata con l'asso francese sorridente che indossa già la maglia bianca del Real che ha già ricevuto oltre 10 milioni di visualizzazioni. Mbappé aveva esteso il suo contratto con il Psg nel 2022 e in scadenza nel prossimo mese di giugno: anche se ha sfilato davanti il suo pubblico al "Parco dei Principi" indossando la maglia "Mbappé 2025" dopo il rinnovo, sarebbe stato comunque facoltativa la sua permanenza per un anno in più ed è per questa ragione che dal 1° gennaio di quest'anno è libero di negoziare con i suoi potenziali pretendenti.

Le parole di Mbappé

Non molti giorni fa, era il 4 gennaio, aveva dichiarato di non avere ancora le idee chiare circa il suo futuro e di concentrarsi per la stagione in corso definita molto importante. " Come ho già detto, abbiamo dei titoli da perseguire e ne abbiamo già preso uno. Dopodiché non ho ancora deciso. Non ho fatto una scelta ", aveva sottolineato Mbappé. " Con l'accordo che ho stretto con il presidente la scorsa estate, qualunque sia la mia decisione, siamo riusciti a tutelare tutte le parti e preservare la serenità della società per le sfide future, che rimane la cosa più importante. Quindi diciamo che è un aspetto secondario ".

Proprio nella giornata di ieri, il Times aveva fatto sapere del rifiuto di Mbappé nei confronti del Real Madrid e che avrebbe preso in esame le migliori offerte dalla Premier League. A questo punto, però, la pista inglese si allontana se troveranno nuove conferme, nelle prossime ore, le parole di Aouna. Già nel 2017 il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, aveva provato a sottrarre al Psg il campionissimo allora soltanto diciottenne dopo una stagione da favola vissuta con il Monaco che divenne campione di Francia e raggiunto anche le semifinali di Champions League.

Da capire, ovviamente, lo stipendio che percepirà al Real: attualmente, l'attaccante dei parigini guadagna una cifra intorno ai 72 milioni di euro l'anno.