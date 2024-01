Calciomercato, quei colpacci (che sarebbero) a parametro zero

Il calciomercato si è riaperto da pochi giorni e le trattative dei vari club di Serie A stanno entrando nel vivo. Per realizzare grandi colpi non occorre per forza un budget illimitato. Molto spesso infatti (Marotta docet) i migliori colpi vengono fatti a parametro zero, risparmiando sul cartellino e aumentando l'offerta sull'ingaggio. Con l'abolizione del Decreto Crescita sarà più difficile per i club italiani riuscire a strappare grandi nomi ai campionati esteri. Proprio per questo sarà necessario fare di necessità virtù e avere più tempismo del solito. Scopriamo quali sono gli affari più appetibili a parametro zero per il prossimo giugno in Italia e all'estero, ricordando che questi calciatori possono firmare sin da subito per un nuovo club.

Piotr Zielinski

Squadra: Napoli

Ruolo: Centrocampista

Età: 29 anni

Valore di mercato: 30 milioni

Il centrocampista del Napoli è di sicuro uno dei colpi più ambiti sul mercato. In azzurro dal 2016, il polacco è stato vicinissimo ai sauditi dell'Al-Alhi quest'estate e non ha trovato l'accordo per il rinnovo con la società partenopea. Sulle sue tracce si è mossa prima di tutti l'Inter. L'offerta nerazzurra è di un triennale con opzione a circa 3.5 milioni più bonus a stagione. Secondo radiomercato la fumata bianca è in dirittura d'arrivo.

Olivier Giroud

Squadra: Milan

Ruolo: Attaccante

Età: 37 anni

Valore di mercato: 4 milioni

Il centravanti del Milan è stato uno dei punti di forza dei rossoneri in questi ultimi anni. Ora il francese si trova davanti a un bivio: rinnovare per un altro anno (serve un'offerta adeguata della società) o provare una nuova esperienza. Se la scorsa estate aveva detto di no alla Saudi Pro League, stavolta l'MLS potrebbe diventare più che una tentazione. Si deciderà tutto in primavera, quando il sempreverde Olivier avrà più un'idea più chiara sulle sue condizioni fisiche.

Adrien Rabiot

Squadra: Juventus

Ruolo: Centrocampista

Età: 28 anni

Valore sul mercato: 40 milioni

Il centrocampista della Juve è ormai un perno insostituibile per Allegri. Con le sue prestazioni il francese sta stuzzicando l'interesse di club della Premier. Per evitare possibili sorprese, il ds Giuntoli vorrebbe proporre al giocatore un rinnovo per 3 o 4 anni, allo scopo di spalmare qualcosa degli 8 milioni di euro a stagione chiesti dalla mamma-agente Veronique. La qualificazione, quasi certa, alla prossima Champions League, e la permanenza di Allegri in panchina farebbero poi il resto.

Felipe Anderson

Squadra: Lazio

Ruolo: Ala destra

Età: 30 anni

Valore sul mercato: 10 milioni

L'esterno offensivo della Lazio potrebbe cambiare aria dopo otto stagioni (totali) in biancoceleste. La trattativa per il rinnovo con il presidente Claudio Lotito è entrata nella fase decisiva. La società offre un contratto fino al 2028 con un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Il calciatore vorrebbe qualcosina in più. La Juve osserva interessata e aspetta l'evoluzione della situazione prima di affondare il colpo. Se ne saprà di più a breve.

Luis Muriel

Squadra: Atalanta

Ruolo: Attaccante

Età: 31 anni

Valore sul mercato: 3.5 milioni

Dal primo minuto o a partita in corso, Muriel è stato in questi anni un'arma micidiale per Gasperini. La scadenza del contratto a giugno lo pone come uno dei possibili grandi colpi del mercato di gennaio, ma è chiaro che per strapparlo alla Dea servirà un'offerta irrinunciabile. La sensazione è che il talento colombiano resterà fino a giugno, mentre il nodo rinnovo verrà sciolto in primavera.

Kylian Mbappé

Squadra: Paris Saint-Germain

Ruolo: Attaccante

Età: 25 anni

Valore sul mercato: 180 milioni

Anche l'attaccante più forte del mondo andrà in scadenza di contratto a giugno. Dopo la tregua con il Psg a inizio stagione, per il francese è arrivato il momento delle scelte: restare a Parigi con tanto di rinnovo faraonico oppure accettare la corte del Real Madrid? Nessuna delle due ipotesi è da escludere ed è difficile fare previsioni anche quella del possibile inserimento di un club dell'Arabia Saudita, pronto a sbaragliare la concorrenza.

Toni Kroos

Squadra: Real Madrid

Ruolo: Centrocampista

Età: 34 anni

Valore sul mercato: 14 milioni

Uno dei centrocampisti migliori dell'ultima generazione, alla decima stagione col Real Madrid, potrebbe fare al caso ancora di tanti top club anche italiani. I discorsi per il rinnovo con Florentino Perez sono già iniziati, e visto anche il rinnovo di Ancelotti, tutto sembra pronto per il prolungamento per un altro anno. A meno di clamorose sorprese.

Luka Modric

Squadra: Real Madrid

Ruolo: Centrocampista

Età: 38 anni

Valore sul mercato: 10 milioni

Il simbolo e l'anima del Real Madrid di questi ultimi anni ha il contratto in scadenza al prossimo giugno. Il legame indissolubile con i Blancos ha sempre prevalso su ogni altra possibile opzione, anche ad un'offerta araba di 200 milioni. Sembra quasi impossibile immaginarlo con un'altra maglia e in un altro campionato. Solo il desiderio di giocare di più potrebbe cambiare le cose ma un altro rinnovo non sorprenderebbe di certo.

Medhi Taremi

Squadra: Porto

Ruolo: Attaccante

Età: 31 anni

Valore sul mercato: 12 milioni

A lungo corteggiato in estate da Inter e Milan, l'attaccante iraniano lascerà il Porto a parametro zero. Si tratta di un profilo con grande esperienza in Champions League, che vede la porta e gioca per la squadra. Con i rossoneri era praticamente fatta, prima del dietrofront dei portoghesi. Ad ora l'Inter è la più interessata ma è chiaro che più il tempo passa e più le squadre arabe potrebbero fiutare l'affare.

Anthony Martial

Squadra: Manchester United

Ruolo: Attaccante

Età: 28 anni

Valore sul mercato: 15 milioni

Il Manchester United non intende rinnovare il contratto all'attaccante francese, che è già a tutti gli effetti sul mercato. Arrivato dal Monaco per la cifra record di 80 milioni, non ha mai completamente convinto in quasi dieci anni di Premier. Di sicuro però per qualità tecniche e fisicità potrebbe imporsi nel campionato italiano. Più volte ci sono stati rumors di squadra italiane (Inter o Juve più di tutte). Stavolta però potrebbero concretizzarsi.