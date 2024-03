Acerbi escluso dalla Nazionale dopo il caso Juan Jesus

L'onda lunga del caso Acerbi che tiene banco da domenica sera, quando il difensore del Napoli, Juan Jesus, avrebbe subìto un insulto a sfondo razziale dal centrale nerazzurro che gli avrebbe detto " sei un negro ", salvo poi scusarsi direttamente in campo, è arrivata anche nel ritiro della Nazionale di Spalletti, che ha escluso il difensore dell'Inter dai convocati per le prossime gare amichevoli che l'Italia disputerà negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador.

La decisione è stata presa di comune accordo mentre si cerca di fare definitivamente luce sull'episodio avvenuto a San Siro nel corso della gara tra Inter e Napoli terminata 1-1 con la rete partenopea sigliata proprio da Juan Jesus che quasi a fine gara ha risposto al gol di Darmian nel primo tempo.

Il comunicato della Figc

" Il calciatore Francesco Acerbi, arrivato questa mattina nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus", recita il comunicato della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La nota prosegue spiegando che, secondo il racconto del difensore interista, mentre si attende che la giustizia sportiva faccia il proprio corso ricostruendo l'intera vicenda, " è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista" .

Il motivo dell'esclusione

Ma allora perché Acerbi non volerà negli Usa assieme agli altri compagni convocati da Spalletti? La decisione nasce per " garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di appartenenza" . Niente tournee americana, dunque, con il calciatore che torna a disposizione di mister Inzaghi. Al suo posto è stato convocato il difensore della Roma, Gianluca Mancini, che faceva già parte della lista dei pre convocati.

La risposta dell'Inter

Appena poco tempo dopo il comunicato della Figc, ecco che la risposta dell'Inter non si è fatta attendere: la società nerazzurra ha diramato una nota dove " prende atto del comunicato divulgato dalla Figc in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che Figc e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti ". Il club nerazzurro ha inoltre aggiunto che " si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera ".

Cosa è successo