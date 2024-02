Addio ad Andreas Brehme, terzino dell'Inter dei record e campione del mondo a Italia '90

Un grave lutto colpisce il mondo del calcio. È morto a 63 anni Andy Brehme, ex difensore dell'Inter dei record e campione del mondo con la Germania a Italia '90. Secondo quanto riportato dalla Bild, la causa probabile del decesso è un arresto cardiaco. Brehme è stato ricoverato al pronto soccorso di una clinica a Monaco di Baviera vicino al suo appartamento. I soccorsi, sempre secondo la Bild, sarebbero arrivati troppo tardi per salvargli la vita. Fu proprio Brehme a segnare il rigore decisivo nella finale del Mondiale di Italia '90 vinta dai tedeschi all'Olimpico di Roma contro l'Argentina. Con l'Inter, all'epoca guidata da Giovanni Trapattoni, vinse un campionato, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa nell'arco di un quadriennio.

"È con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio partner Andreas Brehme è morto improvvisamente e inaspettatamente durante la notte a seguito di un arresto cardiaco. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile e di astenervi dal fare domande". Arriva alla Dpa la conferma della morte di Andreas Brehme da parte della sua compagna, Susanne Schaefer.

La carriera

Brehme, nato ad Amburgo, ha giocato tre Coppe del Mondo, perdendo la finale del 1986 a Città del Messico contro l'Argentina e fu autore del gol della vittoria della Germania nella finale dei Mondiali del 1990. Il suo momento migliore da giocatore di club è arrivato all'Inter, dove ha vinto la Serie A nel 1989 e la Coppa Uefa nel 1991. Ha vinto la Bundesliga con Bayern Monaco e Kaiserslautern. In seguito divenne allenatore, con minor successo, in club tra cui Kaiserslautern e Unterhaching. Appesi gli scarpini al chiodo, ha sempre avvertito un forte legame con l'intero ambiente interista. Anche via social spesso proponeva ricordi della sua avventura in Italia e da lontano faceva sempre il tifo per i nerazzurri. L'ultimo post qualche ora prima della morte riguardava proprio Inter-Atletico Madrid, in programma questa sera.

Le reazioni

L'Inter ha voluto ricordarlo così, appena appresa la notizia della sua scomparsa:

Un giocatore magnifico, un grande interista.

Ciao Andy, per sempre leggenda #FCIM pic.twitter.com/dnRlhYGfH3 — Inter (@Inter) February 20, 2024