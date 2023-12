La vigilia, il funerale della mamma e l'esonero: Natale amaro per Adrian Mutu

Ha fatto scalpore la decisione del Neftci Baku, società calcistica azera, di esonerare l'allenatore Adrian Mutu proprio la vigilia di Natale, quando l'ex attaccante rumeno stava già attraversando un momento difficile, ossia la perdita della madre. L'allenatore, infatti, ha ricevuto la notizia mentre si trovava in Albania per celebrare i funerali.

L'esonero

A quanto pare è stato proprio il Neftci Baku ad annunciare ufficialmente la separazione dal tecnico, rientrato in Romania per celebrare il funerale della madre scomparsa. Una decisione che ha datto storcere la bocca a molti, considerato il tempismo. La società azera ha dato la notizia sulla propria pagina ufficiale, informando così i fan. L'ex attaccante rumeno di Inter e Juventus aveve fra l'altro vinto l'ultima partita della squadra che stava allenando, ottenendo un 2-0 contro il Kapaz. Il Neftci Baku è attualmente terzo in classifica.

" È stato risolto di comune accordo il contratto tra il Neftçi PFK e Adrian Mutu. Il club lo ringrazia per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, esprime le sue più sentite condoglianze per la morte della madre. Il PFK Neftçi, che attualmente sta lottando per risultati elevati nella Premier League e nella Coppa dell'Azerbaigian, invita tutti i suoi tifosi a sostenere e unirsi strettamente attorno alla squadra ", è quanto si legge nel comunicato della Neftci Baku.

Una decisione, quella della società azera, che potrebbe avere delle ripercussioni anche psicologiche sull'allenatore, per quanto gli esoneri non siano certo infrequenti nel mondo del calcio. Da quanto emerso, è stato già trovato un sostituto che prenderà il posto di Adrian Mutu, divenuto il tecnico della squadra soltanto lo scorso mese di luglio. Il nuovo allenatore del Neftci Baku sarà infatti il montenegrino Miodrag Bojovic. Sarà lui a guidare lo schieramento quando il campionato azero riprenderà, il prossimo 22 gennaio. Per allora, ci sarà infatti il derby contro il Sabah.

Il compenso

A seguito dell'esonero, l'ex attaccante riceverà una "liquidazione" come salario compensativo di 350.000 euro, dato che il suo contratto prevedeva uno stipendio di 700mila euro. L'esonero, arrivato a metà stagione, ha infatti comportato tale cifra.

Rimane sconcertante la decisione della società di informare il tecnico dell'esonero proprio in un giorno così doloroso per lui. Per molti si è trattato di una mancanza di delicatezza senza precedenti. In futuro l'allenatore potrebbe essere scelto dal Petrolul Ploiesti, club rumeno che avrebbe manifestato interesse nei suoi confronti.