Allarme Milan per Giroud, derby a rischio: cos’è successo al francese

Tutto il popolo rossonero è con il fiato sospeso dal minuto 27 del primo tempo della gara tra Francia e Irlanda valida per le qualificazioni agli Europei del 2024: l'attaccante Olivier Giroud è stato costretto a uscire dal campo per uno scontro di gioco contro l'irlandese Egan che ha compromesso la caviglia (si parla di lieve distorsione) del numero 9 milanista. Nonostante abbia provato a rimanere in campo, è stato sostituito dal nerazzurro Marcus Thuram autore della seconda rete dei transalpini.

Le parole di Giroud

Quel che più conta, soprattutto per l'Ac Milan, è che Giroud sia in grado di recuperare in breve tempo così da essere pronto a scendere in campo nel derby contro l'Inter alla ripresa del campionato sabato 16 settembre. A tal proposito, filtra un cauto ottimismo direttamente dal francese e le dichiarazioni rilasciate al termine della gara. " Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile - ha detto il francese alla Gazzetta - non mi faceva male da settimane. Volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop" .

Derby a rischio?

Il volto disteso e sorridente, però, ha dato fiducia ai milioni di rossoneri che sognano una sfida in grande stile contro i cugini nerazzurri con i quali si trovano in vetta al campionato, dopo le prime tre giornate di serie A, con 10 punti. " Ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato. A breve vado a fare qualche esame. Ma non fa troppo male. Peccato, perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi", ha spiegato Giroud davanti alle telecamere. Quando il giornalista gli ha chiesto le sensazioni per un suo recupero in vista dell'inter, ha così risposto: " Derby? Sì sì, penso che ce la faccio ".

A questo punto saranno decisivi i prossimi giorni: dopo un po' di riposo forzato, eventuali esami strumentali e controlli medici diranno (probabilmente all'inizio della prossima settimana) se davvero l'ottimismo di Giroud troverà riscontri concreti o se si tratta più di una speranza che di un recupero completo per il quale ci sono soltanto otto giorni a partire da oggi. Nei casi più gravi, per recuperare da una distorsione alla caviglia sono necessarie fra le tre e sei settimane, in quelli più lievi tutto si può risolvere nel giro di 7-14 giorni. Sarebbe davvero una tegola per il Milan e lo stato di forma dell'attaccante francese che in tre giornate ha già messo a segno quattro reti.