Allarme "snus": cos'è la sostanza usata dai calciatori della Premier League

In Inghilterra non si parla di altro: alcuni calciatori della Premier League sono stati sorpresi ad infilarsi una sostanza sotto le labbra nelle pause delle partite per poi masticarla. Si tratta dello snus, tabacco macinato in genere venduto sotto forma di palline: è illegale in quasi tutti i Paesi europei, non in Svezia dove è molto diffuso.

L’ultimo è stato Bertrand Traorè, sorpreso dalle telecamere mentre lo faceva poco prima di entrare in campo per sostituire un compagno durante il match tra Aston Villa e Arsenal di fine marzo. Non si tratta però del primo caso. Capitò anche al terzo portiere del Newcastle, Mark Gillespie, di essere sorpreso durante un match con il Liverpool. Era seduto in tribuna, intento a infilare qualcosa sotto il labbro, quando venne inquadrato a sua insaputa.

Ancora prima nel 2016 destò scalpore l'immagine di James Vardy, attaccante del Leicester, che nel ritiro della Nazionale inglese, girava impugnando una confezione di quel tabacco speciale in una mano mentre nell'altra stringeva una Red Bull. Diverse inchieste condotte da The Athletic più di recente e dal Daily Mail in passato hanno confermato come il consumo sia molto più diffuso di quanto si pensi tra i calciatori, tanto dei settori giovanili quanto in altre categorie fino alla stessa Premier. La questione è ormai al centro del dibattito e rischia di diventare un problema da risolvere per il campionato più seguito al mondo.

Bertrand Traoré il a calé son snus en sous-marin pic.twitter.com/WkS5at0Uua — Alm(@Ali1cinq) February 18, 2023

Che cos'è lo snus

La sostanza è nota a tutti da anni: è il famigerato snus o smug o snuff. Tabacco macinato, essiccato prodotto in Svezia, umidificato a vapore e raccolto in bustine piccole, delle dimensioni di una caramella. Lo si applica sotto il labbro, sulla gengiva e rilascia nicotina nel flusso sanguigno. In Inghilterra e in Europa, tranne che nel Paese scandinavo, è considerato illegale eppure soprattutto in Premier League ci sono calciatori che ne fanno uso provando a consumarlo lontano da occhi indiscreti, a non farsi sorprendere dagli obiettivi delle telecamere. Quali sono gli effetti? Agevola il rilascio di dopamina, per un giocatore è una sorta di eccitante istantaneo. Non una sostanza dopante proibita ma qualcosa di stimolante che può provocare dipendenza e rappresenta un rischio notevole per la salute (anche) a causa della possibile insorgenza di tumori.

È allarme doping?

L'allarme è scattato da tempo, nel lontano 2011 quando, monitorando 2.185 campioni di urina di atleti di 45 diversi sport, l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) si rese conto che nel 15% del flaconi c'erano tracce di nicotina assunta subito prima o addirittura durante la competizione. Un dato che convinse la Wada ad approfondire la questione. Ebbene lo studio rivelò molto presto che la presenza di nicotina non era dovuta al fumo (attivo o passivo) ma all’assunzione diretta della sostanza, assunta sotto forma di snus

Lo snus migliora davvero le prestazioni? Fa male alla salute? Alla prima domanda è difficile rispondere, perché i pochi studi finora effettuati hanno dato risultati molto contrastanti. Alcuni ricercatori hanno trovato miglioramenti nel livello di concentrazione e nelle prestazioni aerobiche ma solo su atleti amatoriali e a basso livello di intensità dello sforzo, altri non hanno rilevato nessun beneficio.