Ancelotti, bufera da stampa spagnola e tifosi dopo la sconfitta in Champions

La netta sconfitta per 3-0 del Real Madrid sul campo dell'Arsenal nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League ha lasciato inevitabili strascichi e scorie nelle "Merengues". Imputato numero uno è Carlo Ancelotti finito in maniera sempre più prepotente nel mirino della stampa spagnola e degli stessi tifosi madridisti non contenti della debacle e probabilmente nemmeno del cammino in campionato pur con la seconda posizione attuale a quattro punti dal Barcellona capolista.

Le accuse dei media spagnoli

La rassegna stampa dei quotidiani, quest'oggi, è ricca e variegata: El Mundo Deportivo va giù pesante scrivendo che " la tifoseria del Real Madrid non salva nessuno per la debacle, a cominciare da Ancelotti, passando per i giocatori e finendo con Florentino Pérez ". Lo stesso quotidiano è tra i primi a ipotizzare un'insanabile frattura nello spogliatoio tra il tecnico italiano e alcuni calciatori pubblicando un video dove si vede Ancelotti discutere a bordo campo con Bellingham e Camavinga. " Qualcosa si è rotto ", aggiunge, spiegando che quanto ipotizzato nel corso di questa stagione della possibile rottura " potrebbe essere vero " dopo quanto accaduto all'Emirates ieri sera.

"Non ha funzionato nulla"

Un altro dei quotidiani più letti e seguiti in Spagna, Marca, ha analizzato tatticamente la partita sottolineando che il Real Madrid fosse privo di idee. " In campo non ha funzionato nulla, né i piani per scalfire la struttura difensiva di Arteta, né l'impostazione tattica per cercare di arginare il calcio totale degli avversari ". A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato pure Bellingham che spesso, inquadrato dalle telecamere, è sembrato tra i più spaesati e privo di reazione per quel che stava accadendo. " È vero che due dei loro gol sono arrivati su calci di punizione ma avrebbero potuto segnarne molti di più ", ha commentato Bellingham. Il quotidiano As, nel suo commento post-partita, ha fatto riferimento a un Real Madrid orfano del centrocampo formato da Modric, Kroos e Casemiro. " Notti come quelle all'Emirates risvegliano la nostalgia per un trittico che ha regalato tanta gioia al Madrid e ai suoi tifosi durante sette stagioni magiche, senza ancora traccia di chi potrebbe segnare una nuova era ".

Le accuse dei tifosi

Come spesso accade in questi casi, la memoria è molto corta: Ancelotti ha portato nell'enorme bacheca del Real ben quattro Champions League (un record) ma i tifosi sembrano aver già dimenticato i fasti di qualche tempo fa. I social si sono scatenati con molti tifosi che chiedono la "testa" di Ancelotti invitandolo alle dimissioni. " Abbiamo Mbappé, Vini e Rodrygo e non siamo riusciti a segnare un solo gol?? È a dir poco preoccupante. Ancelotti dovrebbe essere esonerato, non ha altro da dimostrare" . Altri tifosi, invece, rincarano maggiormente la dose sottolineando che il Real Madrid " gioca un calcio orribile, vince le partite solo grazie alla fortuna e agli arbitri a suo favore.

Giocando contro avversari più intelligenti, saranno sempre esposti. Questa squadra non riesce a completare cinqe passaggi senza perdere palla. Ancelotti fa affidamento sulla brillantezza individuale, niente di speciale in lui".