Anche Neymar se ne va in Arabia Saudita: ecco i dettagli (faraonici) del contratto

Adesso è ufficiale, Neymar è un giocatore dell’Al-Hilal. L'Arabia Saudita piazza un altro colpo pazzesco, privando il calcio europeo di un'altra delle sue stelle. Il club saudita ha messo sul piatto un'offerta irrinunciabile: l'ex Psg e Barcellona potrebbe arrivare a guadagnare 320 milioni in due anni, tra parte fissa, premio alla firma, impegni commerciali e bonus. In più il brasiliano avrà benefit di lusso, che renderanno ancora più faraonico il suo contratto.

La presentazione in Arabia

L’Al-Hilal ha presentato Neymar con un video dal forte impatto emozionale pubblicato sui social. Alla fine compare O'Ney, che pronuncia le sue prime parole da giocatore dell’Al-Ahli: "Sono qui in Arabia Saudita, e sono un Hilali" . I media brasiliani ipotizzano ora che l'attaccante venga presentato dal suo nuovo club venerdì o sabato, giorno quest'ultimo in cui potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto nella partita di campionato che l'Al-Hilal giocherà in casa contro l'Al-Fayha.

Un contratto faraonico

Gli 80 milioni di stipendio previsti per soli due anni sono una cifra fuori mercato che piazzano il brasiliano al secondo posto dietro il solo Benzema (100 milioni) come calciatore più pagato della Saudi Pro League. Il Psg, dal canto suo, ha accettato la proposta da 80 milioni più bonus facilmente raggiungibili, fino a un massimo di 120 totali, per un calciatore che stava diventando una sorta di separato in casa.

Il club parigino aveva speso 222 milioni nel 2017 per portarlo via dal Barcellona, ma a sei anni di distanza le quote di ammortamento dovrebbero essere abbondantemente assorbite. Al tempo stesso, l'Al-Hilal trova l'attaccante ideale da mettere sotto i riflettori dopo aver inseguito invano prima Mbappé e poi Osimhen.

I dettagli dell'accordo

Ogni richiesta di Neymar è stata esaudita: incasserà infatti tra i 300 e i 400 milioni distribuiti nei due anni del suo contratto. Ma lo stipendio è solo una parte del trattamento extra che riceverà in Arabia Saudita, visti i benefit da nababbo.

O'Ney avrà a disposizione un aereo privato come avviene per Cristiano Ronaldo, ed esattamente come il portoghese, anche lui potrà convivere con la compagna Bruna Biancardi anche se non sono sposati. Questo sarà tollerato, sebbene sia proibito nel Paese arabo. Naturalmente i due vivranno una casa principesca, con uno staff che si dedicherà completamente a loro (cuochi, giardinieri, camerieri e autisti per gli spostamenti).

E poi ci sono i bonus

Per Neymar, poi, il contratto prevede anche bonus per ogni singola partita. Il brasiliano intascherà, infatti, circa 80mila euro per ogni vittoria dell'Al Hilal. Finita qui? Neanche per sogno. Su di lui pioveranno soldi anche per l'uso dei propri canali social: guadagnerà circa 500mila euro per ogni storia o post pubblicata in cui promuoverà l'Arabia Saudita. Vista così, sarebbe stato davvero difficile rifiutare...