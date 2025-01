Guardiola sbotta coi cacciatori di autografi. Cosa è accaduto

Ascolta ora 00:00 00:00

Un maestro di calcio ma anche di vita, ecco chi è Pep Guardiola. Nell'ultimo weekend il Manchester City ha passeggiato contro il Salford City, club di League Two, nel terzo turno della FA Cup. A margine del match, è diventato virale un video in cui si vede il tecnico catalano rimproverare dei ragazzi, cosiddetti cacciatori di autografi.

"Andate a scuola e preparatevi ragazzi, siete giovani, non state qui a perdere tempo – ha tuonato Pep -. Volete vivere la vostra vita facendo questo onestamente?" , ha aggiunto l'allenatore. Poi ha proseguito: "Preparatevi meglio, porca miseria, questo non è per tutti, questo è per te – spiega –. Quali sono i tuoi sogni? Dimmi, qual è? Dove sogni, amico mio? Allenati, ca**o, allenati" invitandoli ad andare via. Guardiola a quel punto si allontana lasciando i ragazzi piuttosto imbarazzati per l'accaduto.

Pep Guardiola telling autograph hunters to stop coming back and live your lives is superb pic.twitter.com/vuQnGAixBf — george (@StokeyyG2) January 12, 2025

Ma perché il tecnico del City ha detto quelle parole a dei giovani, che gli hanno chiesto un semplice autografo? Ha reagito così perché, come riportano i media britannici, avrebbe individuato quei ragazzi come dei cacciatori di autografi pronti poi a rivendere online tutto il materiale firmato. Da qui la rabbia di Guardiola, anche se sono tanti i giocatori e gli allenatori in giro per l’Europa che si rifiutano in alcune occasioni di fare autografi. Insomma, in questo caso, la strigliata è più che meritata.

Oltre alla lunga crisi di risultati del City, il tecnico catalano sta vivendo un periodo difficile anche dal punto di vista sentimentale. Dopo 30 anni di vita condivisa, Guardiola e Cristina Serra, tra le coppie più longeve e stabili del mondo del calcio, hanno deciso di separarsi. I rumors sono iniziati a circolare, prima in Argentina e poi in Spagna. Secondo quanto riportato da El Periodico e successivamente anche da Sport, la separazione, sarebbe già avvenuta nel dicembre 2024 e i due vivrebbero già in case separate. I rapporti tra Pep e Cristina sarebbero però rimasti cordiali in quanto i due hanno deciso di voler mantenere il rispetto reciproco.

Negli ultimi due anni la coppia ha vissuto lontano: Cristina viveva tra Barcellona e Londra, mentre Pep a Manchester. Dalla loro unione sono nati tre figli: Maria, 24 anni, che fa l'influencer; Marius, 22 anni, che lavora a Dubai nel mondo degli affari; Valentina, 17 anni, al momento impegnata negli studi. Cristina Serra, figlia degli imprenditori della moda Josep Serra Boada e Monserrat Selvas Tarre, è una stilista e si occupa dell'azienda di famiglia.

Durante i loro anni insieme, i due hanno sempre tenuto molto alla, mantenendo lontano il gossip. Nonostante la separazione, la coppia era stata avvistata insieme a Barcellona, mentre andavano a teatro accompagnati da una delle due figlie.