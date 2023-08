Aperimercato: Correa al Toro è una delle tante giravolte che ci aspettano da qui alla fine del mercato

La grigliata di Ferragosto deve aver risvegliato l'attenzione delle squadre italiane verso Joaquin Correa, grande specialista del barbecue, che è entrato di prepotenza nel mirino del Torino. L'argentino è un attaccante che non ha mai fatto breccia nel cuore dei tifosi nerazzurri e il suo nome è il protagonista di una delle tante inattese giravolte che questo zoppicante mercato di Serie A è in grado di offrire negli ultimi giorni della sua sessione estiva. Alla finestra ci sono altrettanti salti, voli pindarici e assurde trattative che potrebbero sconvolgere i volti delle rose di Serie A, che hanno già disputato una prima gara di campionato. C'è chi sorride e chi si dispera. Le facce scure cercano una fiammella di luce per trovare la rotta prima che il torneo salpi verso il largo, e l'unico rimedio è mettere mano al portafogli.

Inter tra Correa e Pavard

Dunque, il nome caldissimo di questa seconda metà di un agosto a dir poco afoso, è proprio quello di Correa. Non è un colpo di sole, ma Urbano Cairo vorrebbe donare a Juric quello che di fatto è uno dei pupilli di Simone Inzaghi. L'ex Lazio viene da un paio di stagioni nebulose, ma il prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro stimola la piazza granata. Nel frattempo, Marotta ha chiuso definitivamente la parentesi Lukaku con un bel po' di amarezza, come si fa quando un figlio delude umanamente un genitore, e stringe per avere Benjamin Pavard. L'esterno del Bayern Monaco e della nazionale francese è un giocatore che farebbe comodo a "Simoncino", come famoso braccetto di destra della sua difesa a tre. Per strapparlo ai bavaresi serve un assegno di 25 milioni. Tutto ruota attorno a questa cifra, nel frattempo il valzer continua a suonare e tutti ballano.

Saelemaekers - Kean, una trattativa inattesa

Lo scambio Saelemaeker - Kean tra Milan e Juventus sembra una trattativa da videogame, oppure un sogno sgangherato di una pennichella post pranzo, eppure è uno dei temi più dibattuti delle ultime ore. Il belga si trova davanti una concorrenza spietata, dato che i rossoneri hanno operato soprattutto nella sua zona, inserendo molti elementi versatili e pungenti da schierare sull'esterno, mentre la Juve avrebbe bisogno di un giocatore dai polmoni d'acciaio come lui. La contropartita è il classe 2000 Moise Kean, un fiore che stenta a sbocciare ma che da anni promette dei fiori coloratissimi. Ancora sembra lontano dal diventare una stella, chissà che l'acqua del Naviglio non serva proprio per farlo germogliare. Intanto, il Milan si tutela con l'arrivo di Pellegrino dalla Platense per 3 milioni di euro, elemento che andrà a rinforzare la retroguardia di Pioli, mentre Origi potrebbe tornare in Inghilterra, destinazione Sheffield. Forse, quest'ultimo sarebbe il grande colpo dell'estate del Diavolo.

Sos romane

Il campionato delle romane è partito con il piede sbagliato, con la Roma incapace di vincere in casa con la Salernitana e la Lazio sconfitta a Lecce. La soluzione per un rimedio rapido e indolore è ricorrere al mercato, con la squadra di Mourinho che punta tutto su Duvan Zapata, un usato sicuro, mentre la Lazio cerca di convincere Leonardo Bonucci, nato proprio nella Capitale e fuori dai radar della Juventus. Per il colombiano la strada sembra spianata, dato che esiste già l'accordo col calciatore, ma bisogna ancora convincere Gasperini a lasciarlo andare. Nel frattempo, i romanisti possono consolarsi con la fine del sortilegio che aveva colpito Belotti, con l'italiano che ha già fatto un paio di gol in più dello scorso anno. Impresa non impossibile dato che il suo score si era fermato a zero.

Ulteriori colpi di mercato

Dopo il poker ricevuto a domicilio dalla Fiorentina, il Genoa si è risvegliato in Serie A con un gran mal di testa. Le pastiglie per l'emicrania si chiamano Demme e Laxalt, con il centrocampista del Napoli voglioso di trovare un rilancio di carriera sotto alla Lanterna, mentre Laxalt farebbe carte false per un ennesimo ritorno in rossoblu. Notevole il colpo in canna del Bologna che è a un passo dal riportare in Italia Calafiori, attualmente al Basilea, bruciando la concorrenza del Milan. Infine, i campioni d'Italia del Napoli aspettano Gabri Veiga del Celta Vigo, un potenziale fuoriclasse pronto a prendersi le chiavi della mediana di Rudi Garcia. La sensazione è che da qui alla fine del calciomercato, ne vedremo davvero delle belle.