Arabia Saudita, Fabinho riceve un Rolex in regalo da un tifoso (e lo fa cadere)

In Arabia Saudita può capitare anche questo: il giornalista-tifoso Ibrahim Al-Faryan ha avvicinato il calciatore Fabinho, ora in forza all'Al-Ittihad, e gli ha regalato un Rolex dopo la partita vinta contro l'Al-Raed. L'ex Liverpool è apparso incredulo: "Davvero?!" ha chiesto a più riprese. Una sorta di premio partita fuori dal comune, così inatteso da finire a terra per poi essere raccolto prontamente.

La ricostruzione

Da inizio agosto Fábio Henrique Tavares, noto come Fabinho, si è trasferito in Arabia Saudita ed è il nuovo centrocampista dell’Al-Ittihad con un ingaggio da 15 milioni di dollari all’anno. Il centrocampista ha salutato Liverpool dopo cinque anni in cui ha vinto praticamente tutto, conquistando con la maglia dei Reds sia la Premier League che la Champions League.

Durante lo scorso weekend l'Al-Ittihad ha giocato la sua prima gara d'esordio stagionale in trasferta contro Al-Raed. Il risultato finale di 0-3 ha permesso alla squadra di Fabinho, Benzema e Kanté di conquistarsi i primi tre punti in campionato. All'ex Liverpool, però se vogliamo, è andata ancora meglio dato che a fine partita un giornalista tifoso della squadra araba si è avvicinato a lui per regalargli un Rolex.

الاعلامي " ابراهيم الفريان " يقوم بإهداء محترف #الاتحاد ( فابينهو ) .. " ساعة " كونه أحد نجوم المباراة#الاتحاد_الرائد#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/43HEM6jWXw — علاء سعيد (@alaa_saeed88) August 14, 2023

Si tratta di Ibrahim Al-Faryan, sostenitore dell'Al-Ittihad, che si è avvicinato a Fabinho in zona mista proprio nella pancia dello stadio. Il giocatore viene fermato mentre imbocca il tunnel che l'avrebbe poi condotto al pullman della squadra pronto a riportare a casa tutti i giocatori. Il brasiliano non capisce cosa stesse accadendo ma a un certo punto spalanca gli occhi e non crede a ciò che sta accadendo in quel momento.Il tifoso tira dalla tasca un Rolex, un modello Daytona con cinturino in alligatore blu.

Sembra essere uno di quei modelli in oro bianco con quadrante sodalite con diamanti blu agli indici. Un tipo di orologio costoso dal prezzo che oscilla tra i 35 e i 40 mila euro. Insomma, non un orologio di poco conto. Fabinho sorride imbarazzato quando vede il tifoso metterglielo sul polso per vederglielo indossato. Ma non solo è impacciato e lo fa anche cadere a terra tra lo stupore generale.

Poi si rialza, lo riprende, fa vedere al tifoso che non è danneggiato e se lo rimette al polso continuando a sorridere incredulo da quanto gli è appena accaduto. Questo è soltanto il primo episodio tra i tanti che sicuramente vedremo dall'inizio di questa nuova stagione in Saudi League.