Arriva il secondo album di Leao: in "Fede", c'è spazio anche per l'italiano

Rafael Leao, alias Way45, prosegue la sua carriera da cantante parallelamente a quella da calciatore, pubblicando quello che risulta essere il suo secondo album: nato da una passione che, come raccontato in più di un'occasione dal prossimo numero 10 del Milan, coltiva fin da bambino, "My life in each verse" contiene anche delle parti cantate in lingua italiana.

L'amore per questo mondo dell'attaccante lusitano arriva da molto lontano, dato che suo padre "faceva musica quando era giovane" , e lo zio "era deejay e quindi dentro casa avevo sempre la musica vicino a me" . "Ho fatto un mini studio in casa, ho cominciato a imparare e provare" , ha raccontato Leao, come riportato da Gazzetta, "e chi era vicino a me mi ha detto che forse c'era un’occasione da portare avanti" . Incoraggiato da amici e parenti, il calciatore rossonero si è quindi messo in gioco, creando un nome d'arte che nasconde un significato profondo, legato proprio alla sua difficile infanzia. "Way45" è originato dalla parola inglese che significa "cammino, modo di essere" e dal numero che costituisce il codice postale del Bairro da Jamaica, il quartiere in cui è cresciuto da piccolo, sito a una ventina circa di chilometri dal centro della città Lisbona.

Il suo primo album, uscito nel mese di gennaio del 2021, era stato battezzato "Beginning", trattandosi del suo lavoro di esordio nel mondo della musica. Ora viene pubblicato invece "My life in each verse" (cioè letteralmente "La mia vita in ogni verso"), nel quale il giocatore rivela al proprio pubblico parti di sé, dei propri trascorsi, dei sogni e delle ambizioni, senza l'imbarazzo di farlo dinanzi a un microfono durante una delle numerose interviste a cui viene sottoposto. "Non mostro mai le mie emozioni e i miei sentimenti, ma attraverso la musica posso farlo" , ha infatti rivelato il numero 10 rossonero.

Il genere attraverso il quale farlo è il rap, in una sfumatura tendente alla moderna trap. "Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita" , ha rivelato qualche tempo fa l'attaccante lusitano, "per ora è un passatempo e basta: faccio trap, ma parlo soprattutto della mia vita, dei sacrifici per arrivare fin qui".

Il nuovo album, così come il primo è stato prodotto in collaborazione con "608 Records": fino ad ora, tra Spotify e Youtube, Leao ha collezionato oltre 4 milioni di accessi. Per la maggior parte si tratta di pezzi in portoghese, ma una traccia in particolar modo, "Fede", ha delle parti in lingua italiana.