Aston Villa-Juventus, le pagelle: una Juve non bella strappa un punto ai Villans

Vista l’emergenza permanente alla Continassa, molti tifosi bianconeri avrebbero firmato per tornare da Birmingham con un punto. L’undici di Thiago Motta, però, ha sofferto molto più del previsto con la squadra di Emery, che ha dominato il possesso e creato le uniche palle gol di una partita certo non spettacolare. I bianconeri trovano il modo di portarsi in avanti solo in contropiede ma senza mai trovare il varco giusto per battere Martinez. Alla fine, nonostante una buona prova di Thuram e Conceição, la Juventus rischia il tracollo in pieno recupero, venendo graziata dalla decisione discutibile dell’arbitro. Tutto sommato, comunque, tornare a casa con un punto dal Villa Park tornando a casa non è affatto disprezzabile. Vediamo come si sono comportati nel dettaglio i protagonisti di Aston Villa-Juventus.

ASTON VILLA (4-2-3-1)

Emiliano Martinez 7 – Ti rendi conto di quanto possa essere importante il Dibu quando sprinta fuori dall’area e prende un colpo di testa ravvicinato come quello di Conceição.

Matthew Cash 6,5 – Oltre a chiudere molto bene in difesa, te lo ritrovi spesso e volentieri in avanti: giocatore interessante il polacco.

Pau Torres 5,5 – Alterna giocate tecniche a fallacci come quello che gli costa un giallo evitabilissimo.

Diego Carlos 6 – Emery gli chiede di difendere il fortino e lui lo fa ottimamente, senza concedersi troppe avventure in avanti.

Lucas Digne 6,5 – L’ex romanista chiude bene e spinge forte per vie centrali, mettendo la sua esperienza al servizio della squadra. Sfortunato a prendere la traversa nel finale del primo tempo.

Boubacar Kamara 6 – Si muove parecchio ed ha discrete triangolazioni: peccato che per scardinare la difesa bianconera servirebbe qualcosa di più.

Dal 78’ Jhon Duràn s.v.

Youri Tielemans 5,5 – Non una grande serata la sua, spreca un giallo su Conceição: non ancora al meglio dal punto di vista fisico ma sembra migliorare col passare dei minuti.

Leon Bailey 6 – Il giamaicano se la cava egregiamente in copertura; un po’ prevedibile in fase d’impostazione, da dimenticare le sue conclusioni verso la porta.

Dall’85’ Jaden Philogene-Bidace s.v.

Morgan Rogers 6 – Appena ha un pallone vicino, tira in porta, senza particolare fortuna. Comunque buona la sua abnegazione e duttilità tattica.

John McGinn 6,5 – Spunta ovunque, sulla mediana in copertura o in avanti a cercare sponde. La grinta e la voglia ce la mette sempre ma, specialmente in area, servirebbe più qualità.

Ollie Watkins 6 – La sua velocità è un grattacapo per ogni difesa; più gestibile a difesa schierata. Da uno come lui ti puoi aspettare sempre qualunque cosa ma ha pochi palloni giocabili.

Dal 78’ Ross Barkley s.v.

Unai Emery 6 – I Villans partono sornioni per scatenarsi in ripartenza ma funzionano molto meglio quando pressano a tutto campo la Juve. Nonostante tutto, però, manca sempre qualcosa per trovare il varco giusto nel fortino bianconero.

JUVENTUS (4-2-3-1)

Michele Di Gregorio 7 – Raramente chiamato in causa, risponde presente sul tiro improvviso di Watkins. Ancora più determinante nella ripresa, quando mette un paio di paratone.

Nicolò Savona 6 – Partita di gran sacrificio la sua, senza grandi possibilità di farsi vedere: quando è chiamato in causa, però, risponde sempre presente.

Dal 65’ Danilo 6 – Il capitano ha parecchio da farsi perdonare e cerca almeno di non fare disastri in difesa. I passi in avanti sono evidenti.

Federico Gatti 6,5 – Sempre preciso e puntuale nelle chiusure, un po’ meno efficace in impostazione: nel comandare la difesa è insostituibile.

Pierre Kalulu 6 – Provvidenziali i suoi anticipi sui filtranti dei centrocampisti, concede però qualche fallo di troppo come suo solito.

Andrea Cambiaso 6,5 – Non una serata semplice per lui, visto che ha a che fare con uno come Bailey. Quando si presenta in avanti non male i suoi tiri da fuori.

Manuel Locatelli 6 – Spesso costretto a fare solo passaggi semplici dal pressing inglese ma regge bene la linea. Spesso costretto ad operare come difensore aggiunto.

Khephren Thuram 6 – La sua fisicità è sempre preziosa nel confronto spigoloso con il centrocampo dei Villans. Non esplosivo come in altre occasioni ma sempre prezioso sulla mediana.

Dall’85’ Niccolò Fagioli s.v.

Francisco Conceição 7 – Come al solito il più elettrico dell’attacco bianconero ma col passare dei minuti i palloni buoni sono sempre meno. I pericoli per la porta di Martinez arrivano tutti da lui.

Teun Koopmeiners 5 – Si vede proprio poco, senza i punti di riferimento usuali alle volte sembra non sapere cosa fare. Spreca un’ottima ripartenza ed è meno preciso del solito da calcio piazzato.

Kenan Yildiz 5,5 – Difficile trovare corridoi buoni nella difesa inglese: anche quando ci prova dalla distanza conferma che non è la serata giusta.

Dall’82’ Samuel Mbangula 6 – Il belga ha il merito di lanciarsi in avanti e provare azioni solitarie con discreti risultati. Magari avrebbe meritato qualche minuto in più.

Timothy Weah 5,5 – Si vede che il ruolo del centravanti non è nelle sue corde: comunque prova a rendersi utile lavorando tra le linee. Poco preciso al tiro e nella gestione del pallone.

Thiago Motta 6 – La Juve impone ritmi bassi come previsto ma è costretta a scendere in trincea quando il Villa pressa a tutto campo. Non male le ripartenze bianconere ma, senza terminali offensivi, tornare dal Villa Park con un punto non è affatto disprezzabile.

Jesus Gil Manzano 5,5 (arbitro) –

Tiene in mano una partita non semplice tirando fuori due volte nel giro di pochi minuti il cartellino. Per il resto, coraggiosa e discutibile la decisione di annullare il gol del vantaggio dell’Aston Villa in pieno recupero.