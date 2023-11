Atalanta-Inter, chi gioca e dove vederla in tv

Lo scontro a tre al vertice della classifica inizia a scaldare i motori in un novembre che potrebbe fornire risposte importanti sul futuro delle squadre top della Serie A. La prima a scendere in campo sarà la capolista che, alle 18 di sabato, avrà una trasferta mai semplice a Bergamo contro un’Atalanta ansiosa di tornare nelle zone alte della classifica. Se l’Inter è leggermente favorita, battere la Dea al Gewiss Stadium non è mai semplice per nessuno. Vediamo quindi le scelte di Gasperini ed Inzaghi alla vigilia dello scontro top del sabato di campionato.

Le scelte di Gasperini

Storicamente gli incroci tra Atalanta e Inter sono sempre stati molto complicati per i bergamaschi, che sono riusciti a battere la compagine meneghina solo 27 volte, uscendo sconfitta per ben 75 volte e pareggiando 36 volte. Ultimamente, però, la musica è cambiata parecchio e gli uomini di Gasperini sono ansiosi di capitalizzare al meglio la vittoria in trasferta ad Empoli con un risultato positivo tra le mura amiche. Il tecnico della Dea, però, dovrà ancora fare a meno di due pezzi importanti del suo puzzle, Palomino e Touré, che non riusciranno a recuperare in tempo per la partita di sabato.

Se la difesa vedrà il duo titolare Toloi-Scalvini affiancato da Kolasinac, Gasperini sembra intenzionato a confermare il suo classico 3-4-2-1, con il rinato Scamacca a guidare l’attacco, supportato dalla velocità e dalla tecnica di Lookman e Koopmeiners. Qualche cambio anche a centrocampo, con il duo de Roon-Ederson a combattere con la rocciosa mediana interista e Zappacosta e Ruggeri con il compito mai semplice di limitare le puntate in avanti di Dimarco e Dumfries.

Inter, squadra che vince...

La lanciatissima capolista arriva a Bergamo con due compiti non banali: vincere per difendersi dalla rimonta della Juventus e non spendere troppe energie in vista della forse decisiva trasferta a Salisburgo di mercoledì. Visto l’ottimo momento di forma, Simone Inzaghi ha il vantaggio di avere un’infermeria quasi vuota, visto che solo il lungodegente Arnautovic e Cuadrado non sono a sua disposizione. Comprensibile, quindi, che contro l’Atalanta la formazione rimanga più o meno quella già vista contro la Roma, con il turnover ridotto ai minimi termini.

Se in porta la posizione di Sommer è sicura, unico cambiamento nel trio di difesa, dove Acerbi si riprende la maglia da titolare, affiancato da Bastoni e da un sempre più convincente Pavard. Nonostante Frattesi ed Asllani abbiano messo buone prestazioni nelle ultime settimane, tutto lascia pensare che la mediana vedrà ancora in campo il trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, che si stanno confermando tra i migliori in Europa. Nessuna sorpresa anche in avanti, dove è davvero difficile fare a meno della coppia Lautaro-Thuram, sempre più affiatata ed efficace.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Come vederla in diretta

La partita tra la Dea e Beneamata prenderà il via al Gewiss Stadium di Bergamo a partire dalle 18 di sabato 4 novembre. Per seguire lo scontro tra la capolista e gli ambiziosi orobici dovrete necessariamente essere abbonati a DAZN, che trasmette sempre in esclusiva le partite del sabato pomeriggio. L’app è disponibile su gran parte delle smart tv ma se non vi fidate della vostra connessione, nessun problema: se siete abbonati a Sky o utenti Tivùsat, potrete sintonizzarvi sul canale Zona DAZN (214) e seguirla via satellite. Se, invece, nonostante il maltempo, siete fuori in altre faccende affaccendate, potrete installare l’app di Dazn sul vostro smartphone o tablet e seguire la partita arbitrata dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno anche fuori casa.