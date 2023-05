Atalanta-Juventus, chi potrebbe giocare e dove vederla in tv

Dopo un sabato di Serie A decisamente pirotecnico e la sbornia di festeggiamenti in quel di Napoli, la domenica della 36a giornata del massimo campionato si apre con uno scontro da sei punti per la corsa alla Champions. L’Atalanta di Gasperini sta entrando in forma proprio nel momento critico della stagione mentre la Juventus è appena tornata alla vittoria dopo un periodo decisamente da dimenticare. La partita che prenderà il via alle 12:30 al Gewiss Stadium sarà quindi allo stesso tempo equilibrata e molto importante per il futuro delle due compagini. Vediamo come arrivano a questo scontro cruciale la Dea e la Vecchia Signora e come seguire la partita in diretta.

Come giocherà l'Atalanta

Se all’andata lo scontro tra bianconeri e nerazzurri era stato all’insegna delle emozioni e dei gol, difficile che a Bergamo si veda qualcosa di altrettanto memorabile come il 3-3 dell’andata. A complicare la preparazione della gara il fatto che uno dei migliori all’Allianz Stadium, Lookman, non sia al meglio. Indisponibili anche il compagno di reparto Hojlund e diversi altri pezzi da novanta dell’Atalanta come Palomino e Hateboer. Gian Piero Gasperini avrebbe una gran voglia di continuare la serie positiva dei suoi contro la Juventus, fatta di due successi e quattro pareggi, ma è costretto a qualche cambiamento di troppo.

Probabile quindi che la difesa a tre veda l’impiego degli azzurri Toloi e Scalvini accanto a Djimsiti. In avanti, il ritrovato Duvan Zapata dovrà caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco ma avrà a sua disposizione un paio di aiutanti che potrebbero fare la differenza. Sia Pasalic che Boga sono dati in netto recupero e, almeno nelle speranze dei tifosi bergamaschi, hanno quel che serve per mettere in difficoltà l’attento centrocampo bianconero.

Come giocherà la Juventus

Bergamo, almeno da qualche tempo, è diventato un campo indigesto per la Vecchia Signora, la cui ultima vittoria in trasferta risale al novembre del 2019. Il momento dell’undici di Allegri, però, non è affatto male, anche se nella vittoria del turno infrasettimanale contro il Lecce si è sofferto decisamente di più di quanto non avrebbe voluto il tecnico livornese. Per sua fortuna, la situazione infermeria è discreta, anche se la rottura del crociato dello sfortunato De Sciglio ha tolto qualche opzione in difesa. Probabili quindi una serie di rotazioni, specialmente in vista dell’andata della semifinale di Europa League contro l’ostico Siviglia.

In difesa confermato il trio composto da Gatti, Bremer e Danilo, che contro i pugliesi aveva fatto tutto sommato bene. Il match winner della gara di mercoledì, quel Dusan Vlahovic che è appena tornato al gol, dovrebbe invece partire dalla panchina per tirare il fiato. Stesso dicasi per Federico Chiesa, apparso un attimo arrugginito nei minuti concessi da Allegri. La coppia di avanti nel 3-5-2 dovrebbe essere composta quindi dal rientrante Milik, alimentato da Angel di Maria.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Boga; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Doveri (sezione di Roma 1)

Dove vederla in diretta

La partita tra Atalanta e Juventus prenderà il via alle 12:30 di domenica 7 maggio al Gewiss Stadium di Bergamo. Come tutti i lunch match della domenica sarà disponibile via satellite sui canali di Sky, precisamente Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Gli abbonati che abbiano attivato l’opzione avranno anche l’opzione di seguire la gara sul canale Zona DAZN (214).

Se, invece, siete fuori casa ma non volete perdervi lo scontro tra le squadre di Gasperini e Allegri, nessun problema: l’app di DAZN è disponibile su smartphone e tablet, come le app SkyGo e NOW TV. Data l’importanza della partita per la corsa alla Champions, telecronisti di tutto rispetto per entrambe le emittenti. Se DAZN metterà in campo una delle sue coppie migliori, quella formata da Stefano Borghi e Dario Marcolin, Sky risponde con gli esperti Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Buona partita a tutti!