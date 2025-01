Atalanta-Juventus: pareggio e spettacolo al Gewiss Stadium

Ascolta ora 00:00 00:00

Ma cos’è questa crisi? “Nessuna crisi di risultati” dice Nico Gonzalez alla fine di Atalanta-Juve davanti alla tredicesima X che segna le prime 20 partite bianconere in campionato. “Di certo non ci piace pareggiare sempre, ma siamo sulla strada giusta”, e questo vuol dire che il big match del Gewiss Stadium regala insomma ottimismo alla Juve. Almeno secondo l’argentino, che vede il bicchiere mezzo pieno: “Da fuori magari si vedono le cose in altro modo, ma un punto come quello preso qui comunque conta. Io ho dato una mano anche in difesa, perché conoscevo la forza degli avversari e volevo essere al servizio della squadra. E mi sono trovato bene: per aiutare i compagni sono disposto a tutto, urlo, insulto, faccio il pazzo, ma tutto in senso positivo. Siamo uniti e si vede, abbiamo giocato una grande partita e siamo ottimisti per il futuro”.

Concetto ribadito da Thiago Motta: “Sono soddisfatto ancora un’altra volta della prestazione, ma non possiamo essere contenti del risultato. Noi ci prepariamo sempre per vincere, abbiamo fatto un ottimo match, non abbiamo dato riferimenti lì davanti all’Atalanta, una grande squadra che sa fare tutto e con un grande allenatore. Abbiamo avuto le occasioni ma non siamo stati bravi a chiudere la partita. La forza fisica e mentale dei ragazzi però si è vista e dobbiamo dal loro merito. Non è la classifica che vogliamo, dobbiamo adesso continuare per essere pronti contro il Milan”. Là davanti ora arriverà Kolo Muani, “ma intanto Nico Gonzalez ha dimostrato di avere qualcosa in più: siamo una squadra giovane e lui ha esperienza e leadership per aiutare i compagni.

Può dare tanto a questa squadra. E poi voglio dire che ho visto Koopmeiners molto bene: non capisco i fischi, ha dato tanto a Bergamo, ha fatto una scelta professionale”. Per un futuro che vuol essere più bianconero che mai.