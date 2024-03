L'Atalanta rimonta lo Sporting 2-1 e approda ai quarti di Europa League

L'Atalanta continua il suo buon momento di forma, rimontando in una partita molto complicata lo Sporting Lisbona. Dopo esser partito bene, l'undici di Gasperini subisce il gol del momentaneo vantaggio di Gonçalves sull'unica azione offensiva dei portoghesi. Al ritorno dall'intervallo, però, la Dea ci mette meno di 40 secondi per trovare il pari con Lookman per poi completare la remuntada con Scamacca al 60'. Nel finale tanta stanchezza in campo e lo Sporting va più volte vicino al pareggio: per fortuna, però, i nerazzurri portano a casa il 2-1 e l'accesso ai quarti di finale di Europa League.

Le scelte dei tecnici

Visto il pari dell’andata al José Alvalade, Gasperini prova a fare qualche cambio di formazione. Panchina per lo stanco De Ketelaere e quindi tridente con Scamacca, Miranchuk e Lookman. Vista l’ottima prova contro la Juventus, confermata la mediana De Roon-Ederson, mentre Holm torna titolare sulla destra, con Bakker preferito a sinistra. A difendere i pali il portiere di coppa Musso mentre in difesa Scalvini parte dalla panchina, con il trio Djimsiti-Hien-Kolasinac a partire.

Considerato quanto visto all’andata, il tecnico portoghese Amorim cambia in avanti, preferendo Gyökeres dal primo minuto, affiancato da Edwards e Trincao. A centrocampo, sull’interno una vecchia conoscenza della Serie A, l’ex Lecce Hjulmand, accanto a Pedro Gonçalves. Schema a specchio rispetto ai nerazzurri, con la difesa a tre che vede Inacio e St. Juste braccetti e Diomandé centrale. In porta, come al solito, Israel.

LA DIRETTA

95’ – FINISCE QUI!! L’Atalanta vince 2-1 ed approda ai quarti di Europa League.

90’ – RISCHIO ATALANTA!!! Nuno Santos mette un cross che Musso respinge corto dalle parti di Kolasinac. Il difensore, però, svirgola il rinvio che finisce sui piedi di Edwards. Per fortuna, l’avanti lusitano tira altissimo.

86’ – MUSSO CI ARRIVA!!! Svarione della difesa bergamasca che mette Paulinho da solo davanti al portiere di casa. Bello il suo pallonetto, migliore ancora la risposta del guardiameta!

84’ – L’assalto finale dei lusitani è convincente, nonostante in campo la stanchezza sia tanta. Su un bel filtrante, Djimsiti riesce ad anticipare Edwards prima che possa tirare in porta.

78’ – Lo Sporting non sembra averne più ma trova il modo di rendersi comunque pericoloso: il sinistro a giro di Catamo non è male ma finisce a lato della porta.

76’ – Amorim si gioca le sue ultime carte: fuori St. Juste e Trincao per Quaresma e Paulinho. Gasperini è costretto a sostituire lo stanchissimo Miranchuk: al posto del russo, Pasalic.

70’ – Botta e risposta a distanza tra le due squadre: Braganca ci prova da fuori area, trovando l’intervento di Musso mentre il passaggio splendido di Lookman sulla corsa di Miranchuk è un po’ troppo lungo per l’attaccante.

64’ – Due cambi per parte: Gasperini richiama in panchina Scamacca ed Ederson per dare spazio a Koopmeiners e De Ketelaere. Amorim, invece, inserisce Nuno Santos e Catamo.

60’ – GOL SCAMACCA!!! Nel momento migliore dello Sporting, la Dea colpisce in ripartenza: bella combinazione che vede un pallone interessante per Miranchuk. Il giocatore slavo non prova il tiro ma mette un passaggio corto che Scamacca infila dietro alle spalle di Israel. 2-1 Atalanta!

58’ – Ancora pericoloso lo svedese Gyokeres, che indovina un tacco delizioso per Edwards: Musso però, capisce tutto e lo anticipa.

55’ – Lo Sporting non ci sta e mette alle corde i bergamaschi: prima è Diomandé che non riesce a controllare sul palo lontano una punizione dalla tre quarti, poi ci vuole una diagonale perfetta di Zappacosta per tagliare fuori la corsa di Esgaio.

46' - GOL LOOKMAN!!! La Dea ci mette neanche 40 secondi per riequilibrare i conti, grazie ad una serie di svarioni della difesa lusitana. Sul cross di Ederson la ciccano tutti, da Miranchuk ai centrali dello Sporting: il nigeriano è sul palo lontano ed anticipa Esgaio quanto basta per insaccare la rete del pareggio.

SECONDO TEMPO – Cambio nell’intervallo per Gasperini, che inserisce Zappacosta al posto di un non convincente Bakker.

FINE PRIMO TEMPO

Non male l’inizio dell’Atalanta, che sembra in grado di imporre il suo gioco, anche senza creare molte occasioni. Alla fine, però, basta una mezza chance ai portoghesi per passare con Gonçalves. Dea fuori, ma mancano ancora 45 minuti.

45’ – SCAMACCA!! Bella conclusione dell’attaccante azzurro, che però trova sulla sua strada un attento Israel, che manda la palla sopra la traversa.

44’ – La Dea ci prova sempre coi cross ma Scamacca è marcato stretto. Prova a liberarsi di Diomandé con una rovesciata ma in maniera fallosa.

38’ – L’Atalanta si porta in avanti e cerca di colpire dalla distanza. Centrale, però, il tiro da fuori di Holm.

34’ – Il marcatore Gonçalves non ce la fa a continuare e chiede il cambio: viene sostituito da Braganca.

33’ – GOL SPORTING LISBONA!!! Segna Gonçalves alla prima vera occasione dei lusitani. Bell’uno-due con Gyokeres, che protegge bene la sfera prima di restituirla al compagno di squadra, bravissimo a metterla sotto le gambe di Musso. 1-0 Sporting!

32' – Nuova occasione per l’undici di Gasperini, con Scamacca in leggero ritardo su un bel cross dalla sinistra di Lookman.

29’ – Poco alla volta lo Sporting riesce a farsi vivo dalle parti di Musso: prima la conclusione di Trincao viene murata in angolo, poi ci pensa Hien a spazzare ogni pericolo.

23’ – Disattenzione grave di Djimsiti, che perde un pallone sanguinoso al limite dell’area. Per fortuna dei tanti tifosi della Dea, Trincao non è rapido e consente alla difesa di chiudersi.

18’ – Sporting molto attento nella gestione del gioco ma poco propositivo, in balia del giro palla dei bergamaschi, decisamente più in palla.

14' – OCCASIONE KOLASINAC!! I padroni di casa sono sempre pericolosi dalle fasce, con stavolta Holm a mettere un pallone invitante per l’avanti slavo, che colpisce con la spalla e manda il pallone ad un niente dal palo lontano di Israel.

12' – Forcing Atalanta, pericolosa su calcio d’angolo: Miranchuk la mette sul secondo palo dove c’è Djimsiti. Posizione difficile per il difensore, che colpisce comunque la parte superiore della traversa.

3' - OCCASIONE SCAMACCA!! L'avanti azzurro si trova a tu per tu con il guardiameta portoghese ma il suo tiro è troppo centrale.

1’ – Si parte!!

Il tabellino

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson (64’ Koopmeiners), Bakker (46’ Zappacosta); Miranchuk (76’ Pasalic), Scamacca (64’ De Ketelaere), Lookman (85' Touré). Allenatore: Gian Piero Gasperini

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; St. Juste (75’ Quaresma), Diomandé, Inacio; Esgaio (61’ Catamo), Hjulmand, Gonçalves (36’ Braganca), Matheus Reis (61’ Nuno Santos); Edwards, Gyokeres, Trincao (75’ Paulinho). Allenatore: Amorim.

Marcatori: 34' Gonçalves (S), 46' Lookman (A), 61' Scamacca (A)

Ammoniti: 78' Holm (A)

Espulsi: -

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)