Champions, Atlanta e Inter sconfitte: agonismo che lascia rabbia e troppa passività

Ascolta ora 00:00 00:00

Atalanta e Inter sconfitte, di grande orgoglio la partita dei bergamaschi, di sofferenza continua quella dei campioni d’Italia. Il Real è passato con le sue tre stelle, Mbappé-Vinicius-Bellingham, l’Atalanta ha avuto cuore e mai ha smarrito il senso del gioco pagando per il doppio errore di De Roon, il suo capitano, passivo sul gol di Mbappé e così sulla giocata elegante di Bellingham. Gasperini ha scelto stranamente una formazione di risparmio, tenendo in panchina Retegui che, una volta in campo, all’ultimo secondo ha bruciato malamente il pallone del pareggio su un assist di Lookmann il migliore insieme con Kolasinac. Preferisco non scrivere che si tratta di una sconfitta “a testa alta” che accontenta i beoti e non porta punti, anzi fa schiumare rabbia a chi ha cercato fino alla fine di riacciuffare un avversario più forte tecnicamente. E’ stato comunque spettacolo vero, di tensione agonistica, con due formazioni che non hanno mai speculato nell’ora e mezza di gioco, con un atteggiamento da protagoniste, merito della qualità degli spagnoli e del lavoro di Gasperini. Non è stata così la partita dell’Inter perché Inzaghi ha ritirato la squadra, aspettando le azioni del Bayer Leverkusen subito pericoloso con una clamorosa traversa, scegliendo la difesa e il contropiede e così favorendo la ragnatela allestita da Xabi Alonso che ha portato al gol nel finale.

Va rivisto mille volte quell’azione decisiva perché con queste nuove idiote regole sul cross del Bayer Di Marco è stato costretto a mettersi con le braccia dietro le spalle per evitare di toccare il pallone e dunque non potendo intervenire come si faceva quando il football era una cosa seria, poi c’è stato un errore di Bastoni il Bayer ha segnato l’unico gol di questa champions league all’Inter che era imbattuta. Si segnalano le facili vittorie di Liverpool, aritmeticamente già promosso, Psg e Bayern mentre lo Sporting di Lisbona, perso l’allenatore Amorim, è stato sconfitto dal Bruges.