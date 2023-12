Sospeso dalla nazionale per un video hot. Attaccante della Corea del Sud finisce nei guai

Sospeso dalla Corea del Sud a causa di un video hot: è successo all'attaccante coreano Hwang Ui-jo. Il calciatore del Norwich City (in prestito dal Nottingham Forest) è stato accusato di aver registrato un "sex tape" con l'ex fidanzata, senza il consenso di quest'ultima.

Nel video, trapelato in Corea del Sud, Hwang avrebbe rapporti sessuali con l'attrice e cantante Hyomin, del famoso gruppo KPop T-ARA, al tempo dei fatti fidanzata del giocatore (i due si sono lasciati nel marzo 2023). Secondo la difesa di Hwang, il video sarebbe stato fatto trapelare da un ricattatore, assieme a richieste finanziarie. L'attaccante però respinge le accuse, sostenendo di aver registrato il video con il consenso dell'ex fidanzata.

Il caso

La vicenda continua a tenere banco in Corea del Sud. In attesa dell'esito delle indagini della polizia, la Federcalcio coreana (KFA) ha reso noto che l'attaccante non sarà convocato dal suo paese per i prossimi impegni. "Abbiamo deciso di non selezionare Hwang Ui-jo per la squadra nazionale finché non si raggiungerà una conclusione chiara sui fatti" ha spiegato la federazione con una nota.

Hwang ha segnato 19 gol in 62 presenze con la maglia del suo Paese. Ed è stato schierato in due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo questo mese, segnando un rigore contro Singapore. Per ora resta in grado di giocare con il Norwich City, in Championship, e martedì ha segnato nella sconfitta per 3-2 in casa del Watford.

Lee Youn-nam, che dirige il comitato etico della KFA, ha detto ai giornalisti che i giocatori nazionali devono comportarsi "con un alto grado di moralità e responsabilità". "Considerando il fatto che il giocatore è indagato come sospetto, è difficile per lui svolgere le normali attività della nazionale. I tifosi del calcio hanno grandi aspettative per la squadra nazionale, quindi abbiamo ritenuto inappropriato selezionare Hwang Ui-jo per la squadra nazionale" ha poi concluso Lee.

Il ct Jurgen Klinsmann aveva dichiarato in una dichiarazione rilasciata dalla KFA: "Comprendo pienamente la situazione attuale e rispetterò la decisione della Federcalcio coreana". L'ex centravanti dell'Inter aveva scelto Hwang per le recenti vittorie nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo contro Singapore e Cina, dopo che la polizia aveva avviato le indagini e all'epoca aveva difeso la sua decisione.