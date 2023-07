Attacco Inter, Marotta tenta il colpo a sorpresa: ecco di chi si tratta

Il mercato dell'Inter è fermo a cinque acquisti, Marcus Thuram, Davide Frattesi, Yann Bisseck, Juan Cuadrado e Raffaele Di Gennaro: con Beppe Marotta e Piero Ausilio che avranno ancora tanto da lavorare per rinforzare la rosa da mettere nelle mani di Simone Inzaghi. Cinque ingressi a fronte, però, di diverse uscite: da Edin Dzeko a Romelu Lukaku passando per Marcelo Brozovic, Milan Skriniar, Samir Handanovic, Alex Cordaz, Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini. Il mancato arrivo di Big Rom in attacco ha mandato in fumo i piani dei dirigenti nerazzurri che ora si ritrovano con diverse opzioni ma con niente di concreto.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Beppe Marotta ha provato a sondare il terreno con la Roma per avere informazioni su Paulo Dybala. L'argentino infatti ha un contratto in essere con i gialloross fino al 30 giugno del 2025 e ha non una ma due clausole rescissorie: una più bassa valida solo per l'estero da 12 milioni di euro e un'altra esercitabile in Italia. Dybala ha giurato fedeltà alla Roma e al momento il club capitolino non ha voglia di privarsi del giocatore argentino. Questa operazione dunque sembra di difficilissima realizzazione, almeno quest'estate anche perché il suo grande sponsor José Mourinho alla fine è rimasto sulla panchina giallorossa.



Mercato bloccato

All'Inter servono ancora diverse pedine per puntellare a dovere la rosa di Simone Inzaghi. Due portieri, un difensore, un centrocampista, un esterno sinistro se partirà Robin Gosens con Carlos Augusto in pole position e una o due punte a seconda del futuro di Joaquin Correa. In porta non decolla con il Bayern Monaco la tratttiva per portare Yann Sommer in nerazzurro. La richiesta di 6 milioni di euro del Bayern Monaco è stata giudicata eccessiva dai nerazzurri che hanno già il sì del giocatore ma che dovranno cercare di accontentare il più possibile i tedeschi per portarlo a Milano.

La fiducia è tanta ma al momento Inzaghi non ha il suo estremo difensore titolare. Non solo Sommer, anche perché Marotta e Ausilio stanno lavorndo intensamente per il vero obiettivo, l'ucraino Trubin. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2024 m la richiesta da 30 milioni di euro è ritenuta esagerata e dunque si potrebbe anche pensare di acquistarlo a costo zero la prossima estate (forti dell'accordo con il giovane portiere) puntando magari sul profilo Emil Audero della Sampdoria.

In difesa piace molto Rafael Toloi ma l'Atalanta non molla. L'italo-brasiliano è ritenuto il profilo adatto per andare a completare il pacchetto difensivo. A metà campo, al momento, la sesta casella dei centrocampisti è occupata da Stefano Sensi. Il vero obiettivo però è Samardzic dell'Udinese che si sa è da sempre bottega molto cara. Fabbian e proprio Sensi potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio per arrivare al classe 2002.

Infine, in attacco ci sono diversi profili che interessano l'Inter: da Gianluca Scamacca del West Ham, passando per Beto dell'Udinese fino ad arrivare a Folarin Balogun dell'Arsenal (vero obiettivo del club ma più costoso) e ad Alvaro Morata. Profili differenti, caratteristiche differenti. Ci sono ancora 37 giorni prima della chiusura del calciomercato anche se la stagione partirà ufficialmente il 19 agosto con la sfida al Monza di Raffaele Palladino che ad aprile fece male ai nerazzurri. I dirigenti sanno che dovranno inserire 6-7 pedine per completare una rosa che al momento si è fortemente depotenziata, almeno sulla carta, rispetto all'anno passato.