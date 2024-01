Atterraggio d'emergenza, giocatori svengono, terrore Gambia in volo: "Potevamo morire"

Alla fine per fortuna tutto si è concluso con un grande spavento e qualche problema di lieve entità, ma di certo la nazionale di calcio del Gambia, giocatori e membri dello staff, non potrà mai dimenticare la terribile esperienza vissuta a bordo dell'aereo che avrebbe dovuto trasportare la squadra in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa.

L'imprevisto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, si è verificato appena 9 minuti dopo il decollo del velivolo dall'aeroporto di Banjul, la capitale del Gambia, quando il charter ha subito un'improvvisa depressurizzazione. Con le scorte di ossigeno a bordo in esaurimento e i passeggeri in sofferenza, il pilota ha deciso di fare immediatamente ritorno a Banjul, effettuando in pista un atterraggio d'emergenza. Svenimenti, crisi respiratorie e forti emicranie dovuti proprio alla mancanza di ossigeno hanno colpito i presenti a bordo del volo charter, rendendo un inferno il pur breve ritorno verso l'aeroporto di partenza.

"La Federcalcio del Gambia è spiacente di informare il pubblico che il volo charter che trasportava gli Scorpions alla Coppa d'Africa è tornato a Banjul a causa di problemi tecnici" , ha comunicato infatti la federazione. "L'aereo era in volo da nove minuti quando l'equipaggio si è accorto di un problema e ha chiesto immediatamente di tornare a Banjul" , si legge ancora nella nota. "All'atterraggio, le indagini preliminari hanno indicato che c'era una perdita di pressione e di ossigeno nella cabina" , spiega il comunicato, "tuttavia il team tecnico della compagnia operativa del volo, Air Cote d’Ivoire, sta valutando ulteriormente la situazione per stabilire cosa abbia causato la mancanza di ossigeno e di pressione in cabina" .

Il team ha fatto quindi ritorno all'Ocean Bay Hotel, sede del ritiro, e resta in attesa di partire alla volta di Yamoussoukro, sede del suo girone di qualificazione in cui dovrà vedersela con Guinea Bissau, Camerun e Senegal.

"Saremmo potuti morire tutti" , ha commentato il commissario tecnico belga Tom Saintfiet, "siamo svenuti tutti rapidamente, nell'incoscienza ho avuto dei flash della mia vita" . "Dopo nove minuti il pilota ha deciso di rientrare perché non c'era più ossigeno. Alcuni giocatori non si sono svegliati fino a qualche minuto dopo l'atterraggio" , ha aggiunto. "Abbiamo quasi avuto un avvelenamento da monossido di carbonio. Un'altra mezz'ora di volo e saremmo morti tutti" , ha concluso l'allenatore.