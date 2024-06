Coltelli e bombe carta: fermati oltre 60 tifosi italiani a Dortmund prima di Italia-Albania

Ascolta ora 00:00 00:00

A poche ore del match si infiamma l'attesa per Italia-Albania. Preparavano un agguato ai sostenitori albanesi i 67 tifosi italiani fermati dalla polizia tedesca a Dortmund a poche ore dall'esordio della nazionale azzurra nell'Europeo 2024. A notarli non lontano dallo stadio, mentre si coprivano il volto, e a segnalarli ai colleghi locali sono stati i poliziotti 'spotter' italiani inviati in Germania proprio per la loro conoscenza degli ultras e degli ambienti del tifo più caldo.

Secondo media locali, gli italiani sarebbero stati trovati in possesso di coltelli, bombe carta e oggetti contundenti: evidente il tentativo di cercare lo scontro con gli ultras rivali, con i quali ci sono ruggini pregresse. I soggetti in questione saranno trattenuti negli uffici della polizia locale probabilmente per 24 ore. Il tutto in attesa di valutazione da parte della magistratura. Già domani i fermati potrebbero essere processati per direttissima.

Verso Italia-Albania

Nelle ultime ore Dortmund è stata letteralmente invasa dai tifosi albanesi. Un fiume umano rossonero ha attraversato la città In Platz von Leeds con canti popolari, fumogeni e inno. Stanno invadendo il centro della città tedesca da stamattina, con kit comprati su internet a 15 euro, che comprende bandiera e copricapo tipico. Tantissime le auto albanesi in circolazione 'vestite' a festa, con musica ad alto volume e clacson a intermittenza. In ogni caso, i tifosi azzurri sembrano in netta minoranza: non dovrebbero superare le 20mila unità sugli spalti del Bvb Stadion contro le almeno 40mila presenze albanesi.

Dortmund is packed with Albanians today as Albania faces Italy. #Euro2024



According to ESPN, will have the largest traveling contingent except the host nation.



50,000 Albanian fans are expected to attend, compared to fewer than 10,000 for reigning European champions Italy. pic.twitter.com/h9XjIfexem — Admirim (@admirim) June 15, 2024

La federazione albanese ha ricevuto circa 12mila tagliandi, il 20% della capienza dell'impianto fissata dall'Uefa , ma il dubbio è relativo a quanti tifosi delle Aquile saranno riusciti ad accaparrarsi il 60% dei biglietti andati in vendita pubblica (il 40% sui canali ufficiali, attraverso varie fasi) o distribuiti dalla Uefa agli sponsor.

La tribuna sud, che poi è la curva dei tifosi del Borussia Dortmund, sarà di colore azzurro. O almeno azzurro sarà lo spicchio tra la tribuna centrale e il famoso Muro Giallo. I tifosi albanesi saranno dal lato opposto. Gli italiani in Germania sono tanti e sono pronti a fare il bis a distanza di 18 anni.