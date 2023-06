Baggio contro il Trap: "Mi tradì nel 2002"

Escluso dal Mondiale 2002, Roberto Baggio non ha ancora dimenticato lo sgarbo dell`allora ct Trapattoni: «Un tradimento, sarei dovuto andare anche con una gamba sola, per quello che avevo rappresentato. Per mille motivi difficilmente mi passerà», così Baggio che recuperò a tempo di record dalla rottura del crociato avvenuta il 4 febbraio. Già il 21 aprile era in campo, segnando tre gol col Brescia nelle ultime due giornate, ma non riuscì a convincere Trapattoni.

Giustizia sportiva, Governo blocca norma

Arriva un primo stop sulla riforma della giustizia sportiva. Il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio ha infatti bloccato la norma che prevedeva l`idea di penalità in campionato solo con una sentenza passata in giudicato. Un`ipotesi che doveva impedire un nuovo caso Juve con il «balletto» dei punti. Ora il governo prenderà tempo per verificare la situazione e decidere se continuare su questa o su altre strade.