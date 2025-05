Balotelli, quanto ha guadagnato nella sua carriera: 6 milioni lo stipendio più alto

Ascolta ora 00:00 00:00

Mario Balotelli è stato uno dei più grandi talenti inespressi del calcio italiano degli ultimi anni. Un attaccante dalle doti straordinarie mai però in grado di esprimere il proprio potenziale con continuità a causa di atteggiamenti spesso discutibili sia dentro che fuori dal campo.

Supermario raggiunge l'apice della carriera a soli 22 anni, quando viene inserito nella classifica del Pallone d'Oro. Parliamo del 2012 quando riesce a trascinare con i suoi gol l’Italia alla finale degli Europei poi persa contro la Spagna. Resta il momento più alto della sua vita da calciatore, con la doppietta siglata in semifinale contro la Germania, che lo lancia nell'elité del calcio europeo. Da quel momento però inizia una rapida discesa che non lo vedrà mai più ritornare ai livelli di quell'estate.

Ora a 34 anni, il valore del cartellino si è praticamente azzerato e l'ultima esperienza con la maglia del Genoa, praticamente mai utilizzato, se si eccettuano sei presenze, sembra ormai l'ultima grande chiamata di una carriera, ricca di rimpianti. Nel corso della sua carriera però l'attaccante bresciano ha vestito maglie importanti, come quelle di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool. Conti alla mano, escludendo premi e sponsor vari, basti pensare a quello con la Puma che gli garantiva nei primi anni di carriera 5,8 milioni l’anno, Supermario ha raggranellato più di 60 milioni di euro relativamente solo agli ingaggi. Quello più alto (6 milioni) risale al contratto firmato nel 2015 con il Liverpool, durato però solo un anno.

Dagli 1,5 milioni percepiti inizialmente nel primo contratto con l'Inter, lo stipendio di Balotelli è cresciuto costantemente, grazie anche ai servigi del suo procuratore-mentore Mino Raiola. La chiamata di Mancini al Manchester City fa lievitare il suo ingaggio a 4 milioni. Successivamente Balotelli si trasferisce al Milan, passaggio che gli vale un aumento di 500mila euro. In quel momento sono ancora in tanti a credere in Supermario, che approda al Liverpool, dove strappa il contratto più ricco della sua carriera. L'esperienza ad Anfield, nonostante sia totalmente fallimentare, porta il suo ingaggio a 6 milioni di euro. Da quel momento, inizia la parabola discendente e a Nizza deve accontentarsi di uno stipendio di 5,5 milioni.

Poi si scende sempre dai 3 milioni a Marsiglia si passa agli 1,5 al Brescia e agli 0,4 al Monza. L'ultimo sussulto nel 2021 quando ai turchi dell’Adana Demirspor strappa la bellezza di cinque milioni annui. I truchi lo mandano in prestito al Sion, a spese loro e poi lo riprendono nel 2024.

L'ultimo contratto colè quasi al minimo sindacale: 250mila euro netti più altri bonus legati al raggiungimento di determinati traguardi. Per ora l'ultima pagina di una carriera ricca di rimpianti ma con guadagni niente male.