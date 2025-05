Barça-Real, spettacolo pazzesco. Ma povero arbitro

Ascolta ora 00:00 00:00

Barcellona-Real Madrid è stato il solito spettacolo pazzesco: 7 gol, un sacco di occasioni, la vittoria finale sempre in bilico, con i Blancos che sbagliano un contropiede nel recupero e i blaugrana che segnano subito dopo il 5-3, però annullato per fuorigioco. Insomma: senza fiato. Peccato però che poi ci sia un’altra partita, quella dell’arbitro, mestiere che in Spagna sta diventando più pericoloso di quello di un torero.

Insomma: ad ogni azione, ad ogni fischio, si scatena il finimondo. Scene isteriche a ripetizione, col povero Hernandez Hernandez (un cognome rafforzativo) sempre con qualcuno addosso a urlargli qualcosa. C’è un rigore per il Real? Quelli del Barcellona gridano aizzando la folla. Segnano i catalani? Quelli che capitale si scatenano per un fallo successo almeno tre azioni prima. Insomma: una cagnara indecente, che fa seguito a quella orchestrata dopo l’eliminazione in Champions League a San Siro, serata nella quale – secondo Flick e giocatori – il colpo sul piede di Lautaro non era rigore, il fallo su Yamal invece lo era anche se è stato fuori dall’area, sul gol del 3-3 c’era un fallo di Dumfries autore forse dello svenimento improvviso del difensore (fallo per alito pesante?). Insomma: robe da Superlega.

Già, perché poi il problema è tutto qui: da quando alle due spagnole hanno tolto il giocattolo che si erano preparati, il resto è sempre un complotto (diciamolo: anche perché non è che l’Uefa sia molto meglio).

E a questo caos organizzato si sono accodate anche le altre della Liga, visto per esempio che due mesi fa l’Athletic Bilbao ha gridato allo scandalo perché alla fine della partita persa con la Roma Ndicka ha abbracciato l’arbitro, e sui social è apparsa la foto col titolo ironico “il peggio è passato”. Purtroppo, invece, continuerà.