Basta la victoria siempre

Catanzaro, Cosenza, Como, Lecco ma anche Forlì, Ravenna, Casarano, Barletta e decine di altre gare della domenica provocano gravi (?) problemi di ordine pubblico per cui è praticamente inibita la visione a qualsiasi cittadino, anche quelli senza daspo o condanne restrittive, se residente nella provincia della squadra ospite. Si arriva al paradosso quando si parla di regione. Esempi estremi. Io, tifoso del Pisa, non posso recarmi a vedere Pisa-Varese (già successo) in quanto residente in Lombardia. Perché 23 anni fa in una rissa ci sono stati dei feriti. E io cosa ho fatto di male? Perché vengo punito preventivamente?

Soluzioni facili per problemi difficili. Cancelliamo un diritto perche non siamo in grado di garantire l’ordine pubblico. E non parlo di questo o quel governo. Lo hanno fatto tutti. Se sei in possesso tessera del tifoso, unico stato al mondo in cui è richiesta, vengono attenuate le restrizioni, non annullate. Sarebbe più corretto punire i guerreggianti. Abbiamo i mezzi tecnologici ma non la voglia. Solitamente gli scontri i tifosi li causano la sera prima degli eventi, non allo stadio.

Bagnaia vince il Mondiale dei proiettili a due ruote su una moto italiana, alla faccia delle case del Sol levante che, complice la grave crisi economica giapponese, si vedono superate anche da KTM e Aprilia.

Dopo quarant’anni di niente ci ritroviamo tutti tennistI e fiumi di inchiostro risparmiato in otto lustri si riversano sulla carta, per celebrare un avvenimento di cui l’anno scorso non conoscevano l’esistenza i più. Siamo troppo volubili: Luna Rossa, Varenne, Pantani. Tutti personaggi "pret a manger" che hanno sedotto e sono stati abbandonati dal mainstream. Ricordalo giovane Camarda, esordiente in serie A. Conta solo vincere...

Sinner è davvero un bel personaggio e vincere con la squadra mostrando sempre tenacia e serenità è un bel segnale che dà a tutti. Lui è un vero sportivo. Molto divertente per la gente, che speriamo impari una cultura dello sport che non abbiamo mai realmente sviluppato.