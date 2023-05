Bayer Leverkusen-Roma, chi potrebbe giocare e dove vederla in tv

Una partita che vale una stagione, forti dell’1-0 all’Olimpico, un allenatore che sa come vincere in Europa, tutto sembra giocare a favore della Roma. Per approdare alla finale di Budapest del 31 maggio basta non perdere ma non sarà affatto semplice. Le “Aspirine”, specialmente quando giocano alla BayArena, sono squadra molto rognosa e Mourinho lo sa bene. Vediamo quindi come lo Special One ha preparato la gara, le contromisure di Xabi Alonso e dove seguire questa gara in diretta.

Come giocherà la Roma

Nonostante i precedenti siano a favore dei giallorossi (2 vittorie, 2 pari e una sconfitta) l’undici di Mourinho arriva in Germania con una serie di assenze pesanti che renderanno tutto più difficile. Dybala, Smalling ed El Shaarawy nella rifinitura aperta alla stampa del mercoledì si sono allenati in gruppo ma con tutta probabilità partiranno dalla panchina. Averli comunque a disposizione è positivo, visto che le cose potrebbero complicarsi non poco per la squadra capitolina.

La notizia che rallegra la vigilia dei tifosi della Magica è che Georginho Wijnaldum ha completamente recuperato dall’infortunio al flessore e che quindi, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe scendere in campo da titolare. Qualche dubbio, invece, sulle condizioni di Celik; il talentuoso turco, nella partita di campionato con il Bologna, era stato costretto ad uscire per un dolore alla coscia. I controlli dei medici hanno escluso lesioni quindi potrebbe partire dal primo minuto. A dargli una mano a centrocampo dovrebbero esserci Matic ed il match winner dell’andata Bove. In avanti, invece, massima fiducia a Tammy Abraham, preferito a Belotti.

Come giocherà il Bayer Leverkusen

Quando gioca nella BayArena, il Bayer Leverkusen si trasforma quasi sempre e Xabi Alonso sa come motivare un gruppo prima di una partita importante. La squadra della Ruhr, però, dovrà fare a meno di un paio di pedine importanti come Andrich ed il terzino Kossonou, usciti entrambi nella partita all’Olimpico. In Bundesliga le Aspirine segnano spesso e volentieri, 55 gol in 32 partite, ma contro una difesa come quella della Roma le cose sono decisamente più complicate. Ultimamente, poi, il Leverkusen ha enormi problemi di fronte alla porta: uno dei due gol segnati nelle quattro ultime partite giocate è venuto dal dischetto, domenica contro lo Stoccarda. Il capitano Hradecky non si nasconde dietro un dito: “Dobbiamo creare più occasioni”. Più facile a dirsi che a farsi, purtroppo.

Sia quando Florian Wirtz gioca da falso nueve o con un avanti vero come Sardar Azmoun, l’undici tedesco fatica parecchio. La mancanza dell’ex romanista Patrik Schick, che ha avuto una ricaduta poche settimane fa, si fa sentire parecchio. Gli stessi Diaby e Frimpong, che sulle fasce sono stati capaci di creare problemi a tutti, sembrano un po’ stanchi. Eppure, nonostante tutto, a Leverkusen l’entusiasmo è altissimo. Dopo un inizio di stagione da dimenticare, arrivare così avanti sia in Europa che in Bundesliga è quasi un sogno. I 30210 biglietti per la semifinale sono volati via in neanche 90 minuti ed i tifosi continuano a credere nell’impresa. Se i padroni di casa dovessero trovare un varco nella difesa della Roma, potrebbero diventare inarrestabili.

Le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Adli. Allenatore: Xabi Alonso

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Abraham. Allenatore: José Mourinho

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Dove vederla in tv

La semifinale di ritorno dell’Europa League prenderà il via alle 21 di giovedì 18 maggio alla BayArena di Leverkusen. Vista l’importanza della posta in palio, la partita sarà disponibile su una moltitudine di piattaforme. Come già successo per il derby di Champions, anche le partite di Roma e Juventus saranno visibili in chiaro. Dopo l’accordo con il rights holder Sky, sarà Rai 1 a trasmettere la partita a partire dalle 20:45. Se, invece, siete abbonati alla pay tv, potrete seguire la telecronaca su Sky Sport Football (canale 203) o su Sky Sport (253).

Se, invece, siete fuori casa ma volete comunque seguire la Roma, avrete a disposizione diverse opzioni. A parte il sito ufficiale e le app di RaiPlay, potrete vedere la telecronaca di Sky attraverso le app SkyGo e NOW TV o quella di DAZN tramite il sito e l’app ufficiale, disponibile per smartphone, tablet o per le principali smart tv. Buona partita a tutti!