Bayern-Lazio: 2-0. La sfida aperta per i quarti di Champions | La diretta

La Lazio di Sarri cerca una qualificazione intricata contro il Bayern Monaco: i biancocelesti arrivano in Germania forti dell'1-0 dell'andata, maturato grazie al rigore di Immobile, ma i bavaresi sono chiamati a riscattarsi ad ogni costo davanti al pubblico dell'Allianz Arena, per non compromettere ulteriormente una stagione che li vede già clamorosamente attardati di dieci lunghezze dalla vetta, in campionato. Rispetto all'andata nel tridente biancoceleste Zaccagni prende il posto di Isaksen, mentre in mezzo al campo la fisicità di Vecino viene preferita alle geometrie di Sarri e a sinistra in basso gioca Pellegrini. Bayern con le solite tre mezze punte dietro Harry Kane, cannoniere che continua a segnare, ma che rischia di rimanere all'asciutto di trofei anche quest'anno. Tuchel lascerà alla fine di una stagione che, comunque vada a finire, ha lasciato impresso un marchio negativo nella storia recente del club: anche per questo stasera si preannuncia una battaglia. La chiave tattica potrebbe assomigliare alquanto all'andata: tedeschi a gestire le operazioni e Lazio racchiusa dietro, in attesa di colpire in contropiede.

PRIMO TEMPO

Inizia con piglio la Lazio, che esce bene dal basso e costruisce un paio di trame velenose con Zaccagni e Luis Alberto, liberate dalla difesa del Bayern. La prima vera chance però è per gli uomini di Tuchel, con Musiala che scaraventa un destro parzialmente angolato verso la porta, ma Provedel disinnesca. I bavaresi salgono di tono e qualche istante dopo trovano di nuovo il tiro, stavolta con una botta di Kane deviata che sibila accanto al palo. Momento di pressione, ora Sarri si sgola per far salire i suoi. Che ascoltano il tecnico e riescono a recuperare terreno, ma sono sempre i biancorossi a rendersi pericolosi, stavolta al 24', con un fendente di Guerreiro deviata da Marusic. Passata l'apprensione, la squadra di Sarri inizia ad uscire fuori nella parte centrale della partita facendo girare palla con calma e qualità. E, al 36', costruisce una chance clamorosa con Zaccagni che crossa tagliato in mezzo, De Ligt devia e Immobile di testa, da due passi, mette fuori. Gol sbagliato, gol preso: le divinità del pallone non fanno eccezioni. Un minuto dopo Harry Kane si avventa di testa in tuffo su un tiro sporcato di Guerreiro e fa 1-0 Bayern, anche se Provedel tocca. Bavaresi che potrebbero raddoppiare subito con Musiala, che allarga troppo il piatto da due passi, su assist di Sanè. La beffa per la Lazio arriva nel finale di primo tempo, con De Ligt che si coordina e conclude al volo sugli sviluppi di un corner e Muller - tenuto in gioco da Felipe Anderson rimasto basso - corregge di testa in porta. Brutta mazzata prima dell'intervallo.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Muller; Kane. A disp.: Da. Peretz, Urleich, Kim, Gnabry, Choupo-Moting, Saragozza, Davies, Laimer, tel. All.: Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Magro, Renzetti, Sepe, Casale, Hysaj, Ruggeri, Cataldi, Kamada, Napolitano, Castellanos, Pedro, Isaksen. All.: Sarri

ARBITRO: Vincic

RETI: 38' Kane, 46' Muller

NOTE: