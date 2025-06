Il Bayern Monaco in clamorosa doppia cifra con i "dopolavoristi" neozelandesi di Auckland

Ascolta ora 00:00 00:00

«Se perdiamo 2-0 festeggiamo» erano state le parole alla vigilia dell'allenatore dell'Auckland City Paul Posa, ignaro che al Bayern Monaco piace debuttare con stile. Come in Champions League i campioni di Germania hanno cominciato con una dominante vittoria la loro avventura nel Gruppo C del Mondiale per Club. I bavaresi debuttarono in Champions rifilando un clamoroso 9-2 ai danni della Dinamo Zagabria, al Tql Stadium di Cincinnati il risultato finale recita 10-0 contro i campioni di Oceania arrivati privi di alcuni giocatori ma non per infortuni ma per impegni lavorativi. I giocatori dei Navy Blues City non hanno dei contratti a tempo pieno infatti nella rosa militano studenti universitari, un barbiere, un insegnante, un responsabile vendite, un agente immobiliare ed alcuni non sono riusciti ad ottenere il permesso per giocare la nuova competizione targata Fifa.

In casa Bayern goleada con un tocco di romanticismo: doppietta per Thomas Muller arrivato a quota 250 reti in carriera con la maglia dei bavaresi in quella che è la sua ultima avventura con il club tedesco dopo 17 stagioni.