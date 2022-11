Il Belgio si aggrappa a Courtois e alla rete di Batshuayi: finisce solo 1 a 0 contro il Canada

Il Belgio si presenta senza il suo totem d’attacco Lukaku, ancora infortunato, affidandosi a Batshuayi e De Bruyne, mentre Eden Hazard indossa con orgoglio la fascia di capitano. Nessun timore reverenziale invece per il Canada che, nonostante un’assenza di ben trentasei anni dall’ultimo mondiale, si presenta al cospetto della squadra medaglia di bronzo a Russia 2018 con una bella foga, appoggiandosi agli sprint a perdi fiato di Alphonso Davies. Gli attacchi continui degli esterni canadesi sono una spina nel fianco per la difesa del Belgio, che perde la trebisonda già all’ottavo minuto del primo tempo. Sul tiro di Buchanan, Carrasco respinge con la mano aperta. Siamo dentro all’area di rigore, l’arbitro Sikazwe non fischia subito, ma ci pensa la VAR ad assegnare il tiro dagli undici metri. Dal dischetto si presenta proprio Davies, ma il laterale del Bayern Monaco si fa ipnotizzare da Courtois. Il Beglio resta in piedi grazie alla sua saracinesca. Nonostante il penalty fallito, il Canada non si sfalda e fa tremare l’estremo difensore del Real Madrid a più riprese.

La sblocca Batshuayi

A metà della prima frazione di gara un Belgio sonnecchiante si accende all’improvviso, quando Hazard sale in cattedra e serve perfettamente Batshuayi, che spreca una buona occasione. Nonostante l’iniziativa degli europei, continua a essere il Canada la squadra più pericolosa in campo, che prova a bucare la porta di Courtois anche con dei tiri da fuori, ma senza tanta fortuna. La formazione nordamericana fa soffrire tantissimo il Belgio grazie a dei fraseggi veloci e a triangolazioni velenose, che mandano in affanno Verthongen e compagni. Al 38’ Witsel maldestramente ostruisce Laryea in area di rigore ma, per sua fortuna, arbitro e VAR non lo puniscono con il secondo rigore della serata. Un episodio che resta quanto meno dubbio. Al 41’ arriva la giocata che cambia l’andamento della partita: Batshuayi raccoglie un lungo lancio dalla retroguardia, penetra nella difesa del Canada e trafigge con un bel sinistro Borjan. I diavoli rossi passano in vantaggio senza grandi meriti. Il tabellino alla fine dei primi quarantacinque minuti recita 1 a 0 Belgio, anche se è il Canada ad aver fatto qualcosa in più rispetto all'undici di Martinez.

Il Belgio controlla

Nella ripresa il Belgio inserisce Onana e Meunier per gli inconsistenti Tielemans e Carrasco, ma è il Canada a spingere subito sull’acceleratore, facendosi vedere dalle parti di Courtois con il colpo di testa di David che si spegne di poco a lato. Il team d'oltreoceano prova a recuperare lo svantaggio mandando in campo Larin e Kone al posto dell’evanescente Hoillet e del capitano trentanovenne Hutchinson. Il Canada mette in campo corsa, fiato e un’ottima condizione atletica, ma è impreciso quando arriva in prossimità della trequarti belga. I diavoli rossi senza sforzo possono presidiare il campo, ma dimostrano molti problemi nella costruzione del gioco, specie con le ripartenze dal basso. Al 16’ della ripresa esce di scena un mesto Eden Hazard, lontano dalla forma migliore, lasciando il posto al fantasista Trossard. Al 21’ si accende finalmente De Bruyne che accelera sulla fascia, semina un avversario e serve un rasoterra a Batshuayi postato in area di rigore. La punta però non concretizza l’assistenza del compagno e si fa respingere il tiro da un difensore avversario. Con lo scorrere del tempo le due squadre si allungano, ed è proprio il Canada a rinunciare a quelle trame di gioco che avevano spaventato, e non poco, i diavoli rossi nella prima frazione di gara. Al 30’ Larin con un’azione insistita filtra nell’area belga, che però non capitola respingendo l’iniziativa dell’avversario. A dieci minuti dal termine ancora l’attaccante canadese si mette in mostra con una bella staffilata che viene bloccata con un tuffo plastico dal numero uno belga. Openda poi scappa con una fulminea accelerazione sulla fascia, Johnston è costretto al fallo che viene punito con il cartellino giallo. Il difensore canadese, reo di un fallo, da dietro può ringraziare l’arbitro per essere stato risparmiato da un’espulsione che ci poteva stare. Nel finale il Canada prova a dare il tutto per tutto con le poche energie a disposizione per strappare un meritato pareggio, senza però riuscire nell'impresa.

Canada volitivo ma non basta

La golden generation del Belgio arriva all'ultima chiamata per portare a casa un grande trofeo, ma è protagonista di un esordio a Qatar 2022 a dir poco deludente e opaco. Le sue stelle non hanno brillato, a partire da De Bruyne e Hazard, mentre la difesa ha traballato più volte al cospetto di una squadra fisica e rapida come quella canadese. Le parate di Courtois, autore di uno straordinario salvataggio sul rigore di Davies, rendono l'estremo difensore il vero eroe della serata di Doha. Il Canada può recriminare per non avere acciuffato almeno un pareggio ed esce dal campo con una sconfitta immeritata. I rimpianti non mancano, specialmente per non avere concretizzato nelle fasi di dominio territoriale e per un arbitraggio che fa discutere con un Canada penalizzato ingiustamente.

Tabellino

BELGIO - Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans (1' st Onana), Carrasco (1' st Meunier); De Bruyne, E. Hazard (16' st Trossard); Batshuayi (33' st Openda). A disposizione: Casteels, Mignolet, Debast, De Ketelaere, Deku, Faes, Thorgan Hazard, Mertens, Theate, Vanaken. Ct: Roberto Martinez



CANADA - Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Laryea (28' st Adekugbe), Davies, Hutchinson (13' st Kone), Eustaquio (35' st Osorio), Buchanan (35' st Millar); David, Hoillet (13' st Larin). A disposizione: Pantemis, St. Clair, Cavallini, Cornelius, Fraser, Kaye, Piette, Ugbo, Waterman, Wotherspoon. Ct: John Herdman.

Marcatori: Batshuayi (B) 41' pt.

Ammoniti: Carrasco (B), Onana (B), Davies (C), Johnston (C).



Arbitro: Janny Sikazwe (Zambia)