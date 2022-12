Belgio-Croazia finisce 0-0: Diavoli Rossi eliminati. Decisivi gli errori di Lukaku

Il Belgio di Roberto Martinez dice addio prematuramente e inaspettatamente a Qatar 2022 ed ha da recriminare solo con se stesso. Contro la Croazia vicecampione del mondo di Dalic serviva una vittoria per strappare il pass agli ottavi di finale, ma i Diavoli Rossi non sono riusciti a sfondare e ad andare oltre lo 0-0 che qualifica invece, come secondi i croati. Primo nel girone il sorprendente Marocco che vincendo 2-1 contro il Canada ha chiuso a quota 7 punti davanti alla Croazia a quota 5, Belgio eliminato con 4 punti, Canada ultimissima a quota 0.

Il Belgio è stato più intraprendente nella ripresa con Lukaku che ha colpito un palo al 61' e con un forcing finale che ha prodotto due errori grossolani da parte di Romelu Lukaku, soprattutto la seconda conclusione. L'attaccante dell'Inter, in netto ritardo di condzione non essendo mai stato a disposizione dell'Inter da fine agosto, ha fallito due grossi chance a pochi passi dalla porta, tra l'87' e il 90': sarebbe bastato un gol per staccare il pass per gli ottavi di finale con il nerazzurro incredulo per i suoi errori che di fatto non hanno permesso al Belgio di vincere la partita.

La partita

Dalic si affida all'usato sicuro con il tridente composto da Kramaric-Perisic-Livaja e con il trio qualità composto da Modric-Brozovic-Kovacic in mezzo al campo. Il Belgio risponde con Mertens prima punta e falso nueve con Lukaku ancora in panchina. Carrasco e Trossard in appoggio all'ex attaccante del Napoli con De Bruyne e Witsel in mezzo al campo con Castagne e Meunier sugli esterni.

Primo tempo

La Croazia parte forte con Perisic che sfiora il gol al 1' ma pian piano il Belgio sale di condizione e si rende pericoloso con Mertens che al 12' serve Carrasco che viene fermato da Juranovic. Al 14' Mertens si divora il gol del vantaggio su un bello strappo di De Bruyne. Al 15' l'arbitro Taylor assegna un rigore alla Croazia per fallo di Carrasco su Lovren. Il Var però richiama il fischietto inglese che revoca il penalty. La partita resta in equilibrio con poche occcasioni da rete e si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa entra subito Lukaku per Mertens che al 49' impegna subito Livakovic. Un minuto dopo Courtois salva i suoi con una bella parata su Kovacic. Minuto 55' doppia occasione Croazia con Brozovic prima e Modrid poi: bravo Courtois. Al 61' Livakovic non è perfetto sul tiro Carrasco e Lukaku centra il palo. Un minuto dopo Lukaku sbaglia un gol clamoroso su assist d De Bruyne ma nel caso sarebbe stato inutile perché la palla crossata dal giocatore del City aveva già varcato la linea di fondo. Il Belgio chiude con un grande forcing nel finale con Lukaku che si mangia due gol, soprattutto il secondo, il primo colpendo male di stinco su assist di De Bruyne, il secondo su un cross morbido di Hazard e su errore in uscita del portiere Livakovic.

Il tabellino



BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker (72' Doku), Alderweireld, Vertonghen; Meunier (87' E. Hazard), De Bruyne, Witsel, Castagne; Trossard (59' T. Hazard), Carrasco (72' Tielemans); Mertens (45' Lukaku). All. Martinez



CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Perisic, Livaja (64'Petkovic), Kramaric (64' Pasalic). All. Dalic

Marcatori:

Ammoniti: Dendoncker (B)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)