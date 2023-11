Benfica-Inter: ecco le scelte di Inzaghi e dove vederla

Benfica-Inter è il match valido per la quinta giornata del girone D di Champions League. Nerazzurri a quota dieci punti e già qualificato al pari della Real Sociedad per gli ottavi di finale, lusitani ultimi a quota zero punti con quattro sconfitte in altrettante uscite in Europa.

Qui Inter

Simone Inzaghi, essendo la sua squadra già qualificata al turno successivo, si affiderà ad un massiccio e quasi totale turnover visto che domenica l'Inter giocherà in casa del Napoli di Walter Mazzarri. In porta ci sarà Emil Audero all'esordio stagionale mentre in difesa sarà il turno di Bisseck che comporrà il terzetto difensivo con de Vrij e Acerbi unico insieme a Darmian, che agirà largo a destra, a non riposare. A sinistra turno di riposo per Dimarco, ci sarà Carlos Augusto. In mezzo riposo totale per i tre titolari Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Frattesi, Asllani e Klaassen che avranno una grande chance.

In attacco, finalmente, riescono a rifiatare, dopo aver tirato la carretta per quattro, Lautaro Martinez e Thuram con Arnautovic e Sanchez che saranno i titolari in attacco. L'austriaco tra l'altro non ha ancora segnato in stagione con il cileno che ha invece trovato una sola rete contro il Salisburgo che è terzo a quota tre punti e che presumibilmente si giocherà il piazzamento proprio con il Benfica che cercherà la prima vittoria contro l'Inter, carnefice dei lusitani nella passata stagione nei quarti di finale di Champions League.

Gli unici indisponibili saranno due titolari: Benjamin Pavard che tornerà a fine anno e Alessandro Bastoni che potrebbe tornare disponibile contro il Napoli domenica sera. Mancherà anche Denzel Dumfries, ma a scopo precauzionale. Simone Inzaghi alla vigilia ha spiegato: "Ho già comunicato la formazione ai ragazzi: posso dirvi che Audero parte titolare e che giocherà anche Sanchez. Champions o scudetto? Il nostro obiettivo è vincere trofei".

Al tecnico piacentino è stato poi chiesto di una ipotetica scelta tra scudetto e seconda stella o Champions League: "Ho sentito cosa ha detto Marotta, noi siamo l'Inter e abbiamo l'obiettivo di vincere tutto. Io dico solo che l'anno scorso c'erano 57 partite e ne abbiamo giocate 57, è il terzo anno consecutivo che ci qualifichiamo agli ottavi e quest'anno abbiamo già raggiunto ottavi e Mondiale per club, motivo d'orgoglio. Allo stesso tempo, sappiamo di avere delle responsabilità e vogliamo regalare felicità ai nostri tifosi con vittorie e trofei".

Per l'Inter sarebbe fondamentale chiudere il girone al primo posto per evitare poi delle big agli ottavi di finale. Inzaghi lo sa bene ma sa anche che questa questione si risolverà il 12 dicembre al Meazza contro la Real Sociedad: "Il primo posto? Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare contro il Benfica, troviamo un'ottima squadra che dovrà fare la partita per andare in Europa League. Pensiamo alla gara di domani, sapendo che la Real Sociedad come l'Inter sta facendo cose importanti. Poi sarà lo scontro diretto a decidere chi arriverà prima, è importantissimo qualificarsi e se si riesce ad arrivare primi tanto meglio".

Qui Benfica

Il Benfica è primo in campionato a pari merito con lo Sporting Lisbona a più tre sul Porto terzo in classifica. Se in patria le cose vanno benissimo, in Europa le cose vanno malissimo e solo due vittorie nelle ultime due giornate, Salisburgo, permettendo. Davanti a Trubin ci saranno Antonio Silva, Otamendi e Morato, in mezzo al campo Joao Mario, Joao Neves, Florentino e Aursnes. Tridente formato da Di Maria, Musa, Rafa Silva. Roger Schmidt sa della forza dell'Inter e teme la squadra di Inzaghi: "Sappiamo cosa aspettarci dall'Inter. Il fatto che sia già qualificata non significa che giocherà in modo molto diverso. Hanno le loro ambizioni in questa fase della Champions League. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco. Non siamo contenti della nostra situazione, ma abbiamo l'opportunità di vincere una partita contro l'Inter, che ha fatto una buona prestazione"

Dove vedere la partita e le formazioni

Benfica-Inter si giocherà questa sera alle ore 21 al Da Luz di Lisbona e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). In streaming con Sky Go, NOW e Infinity+.

Benfica: Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Mario, Joao Neves, Florentino, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. Allenatore Roger Schmidt

Inter: Audero, Bisseck, de Vrij, Acerbi, Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic. Allenatore Simone Inzaghi