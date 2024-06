Berlino, allarme bomba agli Europei di calcio. Fermato proprietario di uno zaino

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di tensione agli Europei di calcio 2024, dove oggi è scattato l'allarme bomba nella fan-zone allestita a Berlino in occasione della partita inaugurale tra Germania e Scozia. Chiaramente, considerata la situazione geopolitica attuale - molto critica a causa dei conflitti in atto -, il livello di allerta delle forze dell'ordine è massimo. Questo pomeriggio, poche ore prima della partita, uno zaino sospetto è stato trovato abbandonato nei pressi del Palazzo del Reichstag, a poca distanza dalla Porta di Brandeburgo. L'allarme è scattato subito.

Area sgomberata

Subito dopo il ritrovamento dello zainetto sospetto, la polizia ha messo in atto ogni misura di sicurezza. La zona, dove si stavano radunando migliaia di tifosi, è stata immediatamente sgomberata. Sono entrati in azione gli agenti con i cani anti-bomba e gli artificeri, ed è stato individuato il possessore della borsa. L'uomo, secondo quanto riferito dal tabloid tedesco Bild, è stato fermato. La polizia, nel frattempo, ha transennato un'area larga circa 200 metri della strada. Tre ingressi alla zona sono stati chiusi.

"Per precauzione è stata allestita un'area riservata. La borsa viene ora esaminata. Potrebbe anche essere che qualcuno non l'abbia portata nella zona dei tifosi perché lo zaino è più grande del formato A4 consentito" , è quanto dichiarato da Beate Ostertag, portavoce della polizia di Berlino. "Se alla fine non si fa nulla, è meglio eliminare troppo che troppo poco. Ecco perché stiamo lavorando così duramente ", ha commentato a Bild il ministro federale degli Interni Nancy Faeser, intervenendo da Monaco.

Solo dopo un accurato controllo le forze dell'ordine hanno potuto riferire che lo zaino non conteneva oggetti pericolosi.

Le misure di sicurezza

La Germania, che ospita questo Campionato Europeo, sta mettendo in campo ogni possibile misura di sicurezza al fine di evitare eventi drammatici. Si parla di agenti di polizia a presidio degli stadi.

Alla partita inaugurale (Germania contro Scozia) assisteranno diverse personalità di spicco, anche del mondo della politica, fra cui il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il primo ministro scozzese John Swinney e il primo ministro ungherese Viktor Orbán.